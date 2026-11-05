България сред засегнатите от вълна бомбени заплахи срещу самолети в Европа

Най-малко 18 полета в Европа са били засегнати от сигнали за бомби, като основната част от тях са свързани с Италия, България и Чехия. Осем от полетите са били свързани с Италия, а при проверките на самолетите не са открити взривни устройства.

На италианските летища сигналите са били изпратени по имейл. По случая работят авиационната полиция и отделът за борба с киберпрестъпността. Разследващите не изключват връзка между съобщенията от днес и имейли, изпратени през последните дни до други самолети и около 280 училища в Италия.

Един имейл е предизвикал тревогата за два полета

Сигналът за полетите Хелзинки–Рим и Дъблин–Рим е бил изпратен чрез един анонимен имейл, получен рано сутринта от „Аеропорти ди Рома“, която управлява летищата Фиумичино и Чампино, както и от други компании на Фиумичино.

Съобщението е било написано на италиански език, с тема „Сигнал за заплаха“, и е било подписано с „Бойците на мъжката държава“. В него се е твърдяло, че на борда има взривни устройства, които ще се задействат след 60 минути. Имейлът е завършвал с думите: „Днес небето ви ще бъде червено“.

Според Франс прес името напомня на руска екстремистка групировка, наречена „Мъжка държава“. Засега обаче няма потвърждение, че именно тази организация стои зад изпратените съобщения.

Отклонени самолети и ескорт от изтребители

Полетът на „Еър Лингъс“ от Дъблин за Рим е бил отклонен към военновъздушната база Еврьо във Франция. Самолетът на „Финеър“ от Хелзинки за Рим е кацнал на летище Фиумичино, след като е бил ескортиран от италиански изтребители.

Полетът на „Уиз еър“ от Милано за Варшава е бил отклонен към Виена. Друг самолет на същата авиокомпания, пътуващ от Милано за Букурещ, е кацнал на крайната си дестинация. Без установена опасност са приключили и полетите Солун–Милано на „Иджиън еърлайнс“ и Порто–Милано на „Райънеър“.

Три самолета на летище Барахас в Мадрид също са били проверени след сигнали за бомби. Два от тях са пристигнали от Рим и Милано, а третият е трябвало да излети за Париж. Испанската Гражданска гвардия не е открила заплаха.

Проверяват възможна координация

Сред засегнатите полети са още направленията Мадрид–София, Копенхаген–София и Лондон–Станстед–София, като последният е бил отклонен към Пловдив. Сигнали са получени и за полет Хелзинки–Виена, полет Варшава–Брюксел и четири самолета, пътуващи към Прага.

Разследващите проверяват сървърите и интернет адресите, през които са изпратени имейлите. По първоначални данни съобщенията може да са изпращани от компрометирани електронни пощи или чрез услуги за анонимност. За изясняване на произхода им са задействани и международни канали за сътрудничество.

Източници: ansa.it, rainews.it