Две ракети удариха Кешм, Иран твърди, че е свалил MQ-9

Две ракети са ударили остров Кешм в южната част на Иран, съобщи полуофициалната агенция Тасним. Засега няма официална информация за нанесени щети.

Иранската държавна агенция ИРНА съобщи по-рано, че местни жители са чули самолет, преди два обекта да попаднат в района Суза на острова. Не е уточнено кой е изстрелял ракетите и каква е била целта на удара.

Иран твърди, че е свалил американски дрон

Иранската армия заяви, че противовъздушната ѝ отбрана е свалила американски безпилотен апарат MQ-9 над Кешм. Според съобщението дронът е бил „поразен и унищожен“ от съвременни системи, работещи в рамките на интегрираната мрежа за противовъздушна отбрана.

Съединените щати не са потвърдили информацията. Американската страна не е коментирала публично нито твърдението за сваления дрон, нито наличието на щети по американски военен апарат.

Вашингтон съобщи за ограничени удари

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са нанесли нови ограничени удари по ирански системи за противовъздушна отбрана. По думите му американските сили са атакували съоръжение, което Иран е изградил.

„Те изградиха малко противовъздушно съоръжение, а ние го извадихме от строя за около 15 минути, може би за пет“, заяви Тръмп.

Американската агенция Асошиейтед прес съобщи, че ирански държавни медии са информирали за два взрива в района Суза на Кешм. Островът е разположен близо до северните подходи към Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол.

До момента не са съобщени данни за жертви, ранени или мащаба на материалните щети. Различните твърдения за ударите и сваления MQ-9 предстои да бъдат потвърдени независимо.

Източници: al-monitor.com, aa.com.tr, apnews.com