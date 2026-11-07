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Две ракети удариха Кешм, Иран твърди, че е свалил MQ-9
  Тема: Иранската криза

Две ракети удариха Кешм, Иран твърди, че е свалил MQ-9

7 Ноември, 2026 04:07 520 3

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Техеран съобщи и за унищожен американски дрон над стратегическия остров. Вашингтон не е коментирал твърдението

Две ракети удариха Кешм, Иран твърди, че е свалил MQ-9 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Две ракети са ударили остров Кешм в южната част на Иран, съобщи полуофициалната агенция Тасним. Засега няма официална информация за нанесени щети.

Иранската държавна агенция ИРНА съобщи по-рано, че местни жители са чули самолет, преди два обекта да попаднат в района Суза на острова. Не е уточнено кой е изстрелял ракетите и каква е била целта на удара.

Иран твърди, че е свалил американски дрон

Иранската армия заяви, че противовъздушната ѝ отбрана е свалила американски безпилотен апарат MQ-9 над Кешм. Според съобщението дронът е бил „поразен и унищожен“ от съвременни системи, работещи в рамките на интегрираната мрежа за противовъздушна отбрана.

Съединените щати не са потвърдили информацията. Американската страна не е коментирала публично нито твърдението за сваления дрон, нито наличието на щети по американски военен апарат.

Вашингтон съобщи за ограничени удари

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са нанесли нови ограничени удари по ирански системи за противовъздушна отбрана. По думите му американските сили са атакували съоръжение, което Иран е изградил.

„Те изградиха малко противовъздушно съоръжение, а ние го извадихме от строя за около 15 минути, може би за пет“, заяви Тръмп.

Американската агенция Асошиейтед прес съобщи, че ирански държавни медии са информирали за два взрива в района Суза на Кешм. Островът е разположен близо до северните подходи към Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол.

До момента не са съобщени данни за жертви, ранени или мащаба на материалните щети. Различните твърдения за ударите и сваления MQ-9 предстои да бъдат потвърдени независимо.

Източници: al-monitor.com, aa.com.tr, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Промяната

    1 0 Отговор
    Иран се оказа костелив орех за САЩ и за Израел!

    04:33 07.11.2026

  • 3 хихи

    0 0 Отговор
    унищожили Иранско ПВО!?!? Фантазии!!?? Иран няма ПВО от две години, а дронът е паднал поради техническа повреда и двамата пилоти са спасени хи хи

    04:34 07.11.2026

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