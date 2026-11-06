Полша и Германия: Мирът в Украйна не може без Киев и Европа

Всяко споразумение за прекратяване на войната в Украйна трябва да бъде постигнато с участието на Киев и Европа. Това заявиха полският външен министър Радослав Шикорски и германският му колега Йохан Вадефул преди планираните преговори между представители на Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби.

Шикорски настоя първо да бъде договорено прекратяване на огъня, а след това да започнат преговори за траен мир. Едва на по-късен етап, според него, може да се обсъжда възстановяването на европейската архитектура за сигурност и евентуалното връщане към режими за контрол върху въоръженията.

„От съществено значение е да се спазва правилната последователност. Първо, прекратяване на огъня, след това преговори за траен мир и едва после евентуални дискусии за това как да се възстанови функционирането на европейската архитектура за сигурност“, каза Радослав Шикорски.

Полският министър заяви още, че никакво решение за конфликта не трябва да бъде налагано на Киев без съгласието на Украйна. Позицията му беше предадена от Ройтерс.

Берлин настоява за участие на Европа

Йохан Вадефул заяви, че Украйна и европейските държави трябва да участват във вземането на решенията за бъдещето на страната. Германският външен министър направи изявлението преди отпътуването си от Берлин за Варшава, където трябва да се срещне с колеги от Съвета на държавите от Балтийско море.

„Решенията за бъдещето на Украйна не трябва да се вземат без Украйна, а решенията за сигурността на Европа не трябва да се вземат без Европа“, каза Вадефул.

По думите му това е основен принцип на германската позиция преди разговорите в Абу Даби. В тях се очаква да участват представители на Киев, Москва и Вашингтон. Изявлението на германския министър беше цитирано от ДПА.

Вадефул заяви, че резултатите от междинните избори в САЩ подчертават колко е важно Украйна да продължи да получава необходимата подкрепа. Според него само така може да се търси трайно мирно уреждане на конфликта и сигурност за Европа.

„Ето защо трябва да бъдем единни като трансатлантически съюз и като европейци и американци да застанем в общ фронт срещу Русия“, заяви германският външен министър.

Източници: bta.bg