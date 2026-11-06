Полша и Германия: Мирът в Украйна не може без Киев и Европа

Всяко споразумение за прекратяване на войната в Украйна трябва да бъде постигнато с участието на Киев и Европа. Това заявиха полският външен министър Радослав Шикорски и германският му колега Йохан Вадефул преди планираните преговори между представители на Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби.
Шикорски настоя първо да бъде договорено прекратяване на огъня, а след това да започнат преговори за траен мир. Едва на по-късен етап, според него, може да се обсъжда възстановяването на европейската архитектура за сигурност и евентуалното връщане към режими за контрол върху въоръженията.„От съществено значение е да се спазва правилната последователност. Първо, прекратяване на огъня, след това преговори за траен мир и едва после евентуални дискусии за това как да се възстанови функционирането на европейската архитектура за сигурност“, каза Радослав Шикорски.
Полският министър заяви още, че никакво решение за конфликта не трябва да бъде налагано на Киев без съгласието на Украйна. Позицията му беше предадена от Ройтерс.
Берлин настоява за участие на Европа
Йохан Вадефул заяви, че Украйна и европейските държави трябва да участват във вземането на решенията за бъдещето на страната. Германският външен министър направи изявлението преди отпътуването си от Берлин за Варшава, където трябва да се срещне с колеги от Съвета на държавите от Балтийско море.„Решенията за бъдещето на Украйна не трябва да се вземат без Украйна, а решенията за сигурността на Европа не трябва да се вземат без Европа“, каза Вадефул.
По думите му това е основен принцип на германската позиция преди разговорите в Абу Даби. В тях се очаква да участват представители на Киев, Москва и Вашингтон. Изявлението на германския министър беше цитирано от ДПА.
Вадефул заяви, че резултатите от междинните избори в САЩ подчертават колко е важно Украйна да продължи да получава необходимата подкрепа. Според него само така може да се търси трайно мирно уреждане на конфликта и сигурност за Европа.
„Ето защо трябва да бъдем единни като трансатлантически съюз и като европейци и американци да застанем в общ фронт срещу Русия“, заяви германският външен министър.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рибентроп Молотов
Коментиран от #5
22:53 06.11.2026
2 Точен
Коментиран от #7, #8
22:55 06.11.2026
3 Европеец
Коментиран от #13
22:56 06.11.2026
4 хахахахха
22:59 06.11.2026
5 Катин
До коментар #1 от "Рибентроп Молотов":Другарю , ние помним и не забравяме .
Коментиран от #25
22:59 06.11.2026
6 Зевзек
Коментиран от #10, #22
22:59 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Киев за два дня
До коментар #11 от "Епааа":Те украинците бая оскубаха мецаната.
Коментиран от #23
23:11 06.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хахахахха
До коментар #10 от "Кик":той не знам колко има,но ти няма да имаш нито един
Коментиран от #18
23:14 06.11.2026
16 Бай Дончо
Другото са плямпаници.
23:15 06.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Верно ли?
До коментар #17 от "Ами":Пий си апчетата и се завивай.
23:21 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 😂😂😂😂😂😂
До коментар #6 от "Зевзек":Най-много празни приказки за 5 години цял свят чу от Москва.То не бе Киев за два дня,то не превземаха две села 50 пъти.
Иначе само Кобзон е точен.Знам,че тук си изкарваш за хлебеца,ама да си имаме уважението поне малко.
Коментиран от #26
23:31 06.11.2026
23 Мухахаха
До коментар #12 от "Киев за два дня":За това ли зелю риве на умрело
23:34 06.11.2026
24 стоян георгиев
23:37 06.11.2026
25 Явно забравяте, щото помните
До коментар #5 от "Катин":Катин където убиха 30 хиляди полски войници и офицери, за което Русия се извини.
А за Волина не помните, където бандеровците убиха 100 хиляди мъже, жени и деца въобще и дума на обелвате а поддържате режима, който сложи Бандера на пощенска марка и му направи един куп паметници в западна Украйна.
23:37 06.11.2026
26 м даааа
До коментар #22 от "😂😂😂😂😂😂":бая скимтите евтините марионетки,на моменти жал ми става за вас
23:39 06.11.2026