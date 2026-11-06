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Полша и Германия: Мирът в Украйна не може без Киев и Европа
  Тема: Украйна

Полша и Германия: Мирът в Украйна не може без Киев и Европа

6 Ноември, 2026 22:51 623 26

  • украйна-
  • радослав шикорски-
  • йохан вадефул-
  • мирни преговори-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • владимир путин

Варшава настоява първо да има прекратяване на огъня, а Берлин предупреждава, че решенията за сигурността на Европа не могат да се вземат без европейско участие

Полша и Германия: Мирът в Украйна не може без Киев и Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Всяко споразумение за прекратяване на войната в Украйна трябва да бъде постигнато с участието на Киев и Европа. Това заявиха полският външен министър Радослав Шикорски и германският му колега Йохан Вадефул преди планираните преговори между представители на Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби.

Шикорски настоя първо да бъде договорено прекратяване на огъня, а след това да започнат преговори за траен мир. Едва на по-късен етап, според него, може да се обсъжда възстановяването на европейската архитектура за сигурност и евентуалното връщане към режими за контрол върху въоръженията.

„От съществено значение е да се спазва правилната последователност. Първо, прекратяване на огъня, след това преговори за траен мир и едва после евентуални дискусии за това как да се възстанови функционирането на европейската архитектура за сигурност“, каза Радослав Шикорски.

Полският министър заяви още, че никакво решение за конфликта не трябва да бъде налагано на Киев без съгласието на Украйна. Позицията му беше предадена от Ройтерс.

Берлин настоява за участие на Европа

Йохан Вадефул заяви, че Украйна и европейските държави трябва да участват във вземането на решенията за бъдещето на страната. Германският външен министър направи изявлението преди отпътуването си от Берлин за Варшава, където трябва да се срещне с колеги от Съвета на държавите от Балтийско море.

„Решенията за бъдещето на Украйна не трябва да се вземат без Украйна, а решенията за сигурността на Европа не трябва да се вземат без Европа“, каза Вадефул.

По думите му това е основен принцип на германската позиция преди разговорите в Абу Даби. В тях се очаква да участват представители на Киев, Москва и Вашингтон. Изявлението на германския министър беше цитирано от ДПА.

Вадефул заяви, че резултатите от междинните избори в САЩ подчертават колко е важно Украйна да продължи да получава необходимата подкрепа. Според него само така може да се търси трайно мирно уреждане на конфликта и сигурност за Европа.

„Ето защо трябва да бъдем единни като трансатлантически съюз и като европейци и американци да застанем в общ фронт срещу Русия“, заяви германският външен министър.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рибентроп Молотов

    9 6 Отговор
    За съжаление на Полша и Германия, може.

    Коментиран от #5

    22:53 06.11.2026

  • 2 Точен

    11 4 Отговор
    Баба европа къде си вре гагата?

    Коментиран от #7, #8

    22:55 06.11.2026

  • 3 Европеец

    8 2 Отговор
    По заглавието виждам, кой са основните сегашни глупави спонсори на зеления просяк милионер.... Но както и да е, предна статия писах кога и как ще има Мир в Украйна...

    Коментиран от #13

    22:56 06.11.2026

  • 4 хахахахха

    7 3 Отговор
    то 404 няма място на преговорите,пък камо ли мижавия ес

    22:59 06.11.2026

  • 5 Катин

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Рибентроп Молотов":

    Другарю , ние помним и не забравяме .

    Коментиран от #25

    22:59 06.11.2026

  • 6 Зевзек

    7 2 Отговор
    Тия много настоятелни бе...а някой слуша ли ги изобщо?ЕС се е превърнал в една говорилня на празни приказки.

    Коментиран от #10, #22

    22:59 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Киев за два дня

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "Епааа":

    Те украинците бая оскубаха мецаната.

    Коментиран от #23

    23:11 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кик":

    той не знам колко има,но ти няма да имаш нито един

    Коментиран от #18

    23:14 06.11.2026

  • 16 Бай Дончо

    2 5 Отговор
    Даде две допълнителни години живот на путинска русия.
    Другото са плямпаници.

    23:15 06.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Верно ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Пий си апчетата и се завивай.

    23:21 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 😂😂😂😂😂😂

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Зевзек":

    Най-много празни приказки за 5 години цял свят чу от Москва.То не бе Киев за два дня,то не превземаха две села 50 пъти.
    Иначе само Кобзон е точен.Знам,че тук си изкарваш за хлебеца,ама да си имаме уважението поне малко.

    Коментиран от #26

    23:31 06.11.2026

  • 23 Мухахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Киев за два дня":

    За това ли зелю риве на умрело

    23:34 06.11.2026

  • 24 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Рижавия се провали.зелемски го смаза.вероятно ще има нова американска помощ за украйна о смяна на курса в нато.

    23:37 06.11.2026

  • 25 Явно забравяте, щото помните

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Катин":

    Катин където убиха 30 хиляди полски войници и офицери, за което Русия се извини.
    А за Волина не помните, където бандеровците убиха 100 хиляди мъже, жени и деца въобще и дума на обелвате а поддържате режима, който сложи Бандера на пощенска марка и му направи един куп паметници в западна Украйна.

    23:37 06.11.2026

  • 26 м даааа

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "😂😂😂😂😂😂":

    бая скимтите евтините марионетки,на моменти жал ми става за вас

    23:39 06.11.2026

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