Украйна е извършила близо 500 далекобойни удара по цели на повече от 500 километра през 2026 г. до 20 ноември. Това е повече от общия брой на подобни атаки през първите четири години на пълномащабната война, показват данни на ACLED, анализирани от „Франс прес“ и цитирани от „Гардиън“.

Кампанията е насочена основно срещу руски рафинерии, петролни обекти, предприятия от военно-промишления комплекс, складове и логистични центрове. По данни, цитирани от „Ню Йорк таймс“, украинските сили са поразили около 40 руски обекта в петролния и военния сектор за 50 дни. Ударите са достигали на повече от 2400 километра от фронта и са разширили обхвата си до най-малко пет морета.

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Удари по кораби и цели извън Русия

На 23 ноември украински морски дронове атакуваха руски военен кораб, намиращ се в пристанището на Бенгази в Либия. При операцията са били ранени либийски военнослужещи, двама от които по-късно са починали, съобщиха либийските власти. Американската агенция Асошиейтед прес определи атаката като една от най-смелите украински операции на далечни разстояния.

Украински сили са атакували и руски кораб в източната част на Балтийско море. Киев представя тези операции като опит да прекъсне мрежите, които осигуряват на руската армия гориво, оръжия и транспорт. Русия от своя страна обвинява Украйна, че разширява конфликта извън непосредствения театър на бойните действия.

Спорът за ефекта върху войната

Украинските удари са нанесли щети на руски енергийни и промишлени мощности. Според анализ, цитиран от американски медии, производството на руските рафинерии е било около 30 процента под нивото от предходната година. Не е установено обаче, че атаките са довели до трайно ограничаване на руските военни операции.

„Далекобойните удари сами по себе си не могат да спечелят войната“, заяви ръководителят на президентската канцелария на Украйна Кирило Буданов. По думите му те са средство за натиск, което има ефект само в съчетание с действия по фронта и други военни операции.

Вашингтон заема по-критична позиция. Заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби заяви, че ударите, насочени към нанасяне на болка на руското население, не са показали достатъчна ефективност и не спират руското настъпление. Европейски представители и военни анализатори обаче защитават кампанията като начин Москва да бъде принудена да преговаря от по-слаба позиция.

Русия отговаря с масирани атаки

На 28 ноември Русия съобщи, че е свалила 1246 украински дрона за една нощ. Москва не представи независимо потвърждение на броя, а украинските власти не потвърдиха мащаба на руското твърдение. В същия ден руски атаки в Украйна убиха най-малко 10 души, включително седем при удар по предприятие в Нижин, съобщи Асошиейтед прес. Удари са засегнали и критична инфраструктура в Киев, с предупреждения за прекъсвания на електричеството и водоснабдяването.

Така далекобойните операции се превръщат в паралелно поле на войната, докато руските сили засилват натиска срещу украинската енергийна система преди зимата. Украйна продължава да развива собствени оръжия за далечни удари, за да запази способността си да поразява руски цели независимо от бъдещите решения на Съединените щати за военна помощ.

Източници: nytimes.com, apnews.com, theguardian.com