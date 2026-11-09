ЕС отпуска 50 млн. евро за център за сигурност в Черно море

Европейският съюз ще отпусне 50 милиона евро за създаването на морски център за сигурност в Черно море. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Букурещ след срещата си с румънския президент Никушор Дан. Финансирането е договорено с Румъния и България, а работата по проекта ще бъде ускорена.

„Ще ускорим работата по морския център за сигурност в Черно море, с график за завършване и отпуснати 50 милиона евро“, заяви Фон дер Лайен, цитирана от News.ro. По думите ѝ Европейският съюз трябва да действа с чувство за неотложност заради влошаването на средата за сигурност в региона.

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Центърът е предвиден в стратегията на ЕС

Идеята за Black Sea Maritime Security Hub е включена в стратегията на Европейския съюз за Черно море от 2025 г. Проектът трябва да обедини приноса на ЕС и черноморските държави за повишаване на морската сигурност, защитата на критичната инфраструктура и безопасността на корабоплаването.

Сред предвидените дейности са обмен на информация в реално време, наблюдение на морската обстановка и ранно предупреждение за заплахи. Стратегията включва и следене на подводни кабели, офшорни енергийни съоръжения и други обекти, важни за транспорта и енергийната сигурност.

Фон дер Лайен посочи, че в инициативата ще участват Румъния, България и Турция. Тя свърза проекта и с необходимостта да бъде възстановена и запазена свободата на корабоплаването в Черно море, която има значение за доставките на храни, енергията и международната търговия.

Още 10 милиона евро за спасителни операции

При посещението си в Букурещ председателят на Европейската комисия обяви и допълнително финансиране от 10 милиона евро за румънските операции по търсене и спасяване в Черно море. Средствата са предназначени за по-бърза реакция при инциденти в морската зона, съобщи Agerpres.

„Това ще помогне на вашите способности да реагирате бързо и ефективно при подобни инциденти“, заяви Фон дер Лайен.

Посещението в Румъния се провежда на фона на съобщенията за нарастващи заплахи за сигурността и атаки с дронове в района на Черно море. След Букурещ Фон дер Лайен трябва да посети България, където ще обсъди регионалната сигурност и ще посети Военноморското училище във Варна.

Източници: news.ro, agerpres.ro, 2eu.brussels