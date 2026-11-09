ЕС отпуска 50 млн. евро за център за сигурност в Черно море

Европейският съюз ще отпусне 50 милиона евро за създаването на морски център за сигурност в Черно море. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Букурещ след срещата си с румънския президент Никушор Дан. Финансирането е договорено с Румъния и България, а работата по проекта ще бъде ускорена.
„Ще ускорим работата по морския център за сигурност в Черно море, с график за завършване и отпуснати 50 милиона евро“, заяви Фон дер Лайен, цитирана от News.ro. По думите ѝ Европейският съюз трябва да действа с чувство за неотложност заради влошаването на средата за сигурност в региона.
Центърът е предвиден в стратегията на ЕС
Идеята за Black Sea Maritime Security Hub е включена в стратегията на Европейския съюз за Черно море от 2025 г. Проектът трябва да обедини приноса на ЕС и черноморските държави за повишаване на морската сигурност, защитата на критичната инфраструктура и безопасността на корабоплаването.
Сред предвидените дейности са обмен на информация в реално време, наблюдение на морската обстановка и ранно предупреждение за заплахи. Стратегията включва и следене на подводни кабели, офшорни енергийни съоръжения и други обекти, важни за транспорта и енергийната сигурност.
Фон дер Лайен посочи, че в инициативата ще участват Румъния, България и Турция. Тя свърза проекта и с необходимостта да бъде възстановена и запазена свободата на корабоплаването в Черно море, която има значение за доставките на храни, енергията и международната търговия.
Още 10 милиона евро за спасителни операции
При посещението си в Букурещ председателят на Европейската комисия обяви и допълнително финансиране от 10 милиона евро за румънските операции по търсене и спасяване в Черно море. Средствата са предназначени за по-бърза реакция при инциденти в морската зона, съобщи Agerpres.
„Това ще помогне на вашите способности да реагирате бързо и ефективно при подобни инциденти“, заяви Фон дер Лайен.
Посещението в Румъния се провежда на фона на съобщенията за нарастващи заплахи за сигурността и атаки с дронове в района на Черно море. След Букурещ Фон дер Лайен трябва да посети България, където ще обсъди регионалната сигурност и ще посети Военноморското училище във Варна.
Източници: news.ro, agerpres.ro, 2eu.brussels
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И нашият Pageв
18:44 09.11.2026
2 ЕФТИНИ
18:45 09.11.2026
3 1388
18:45 09.11.2026
4 Колко
18:47 09.11.2026
5 Абу Будалиб
18:47 09.11.2026
6 УЧЕТЕ СЕ ОТ ЗЕЛЕНОТО
18:49 09.11.2026
7 Само питам за един мост
18:49 09.11.2026
8 Лежерно с урс ..те и каите
ѝа едни 90 милиарда за да се сражават с лошата Русия,за другите 50 милона за да си налагат потурите и и да не се оплакват.
Немски нацизъм, подплатен с неолиберализъм иглобализъм.
Лелите от ПП и доносниците от ДБ са във възторг!!!!!
18:53 09.11.2026
9 Копейки,
Коментиран от #15, #20
18:53 09.11.2026
10 незнайко
Коментиран от #12
18:54 09.11.2026
11 В Република Татарстан
18:56 09.11.2026
12 Имаш законното право на протест
До коментар #10 от "незнайко":Живеем в демократична държава все пак.Не в русия.
18:59 09.11.2026
13 На морето
19:00 09.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Даам
До коментар #9 от "Копейки,":имаме договори за военна помощ от 1879 и 1945!
19:02 09.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дядка
Коментиран от #19
19:20 09.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 666
19:41 09.11.2026
22 Откакто
19:43 09.11.2026
23 Дайте тези 50 млн на Рунъния
19:48 09.11.2026
24 Горски
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