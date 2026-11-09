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ЕС отпуска 50 млн. евро за център за сигурност в Черно море
  Тема: Украйна

ЕС отпуска 50 млн. евро за център за сигурност в Черно море

9 Ноември, 2026 18:42 738 25

  • урсула фон дер лайен-
  • черно море-
  • морска сигурност-
  • европейска комисия-
  • румъния

Урсула фон дер Лайен обяви финансирането при посещението си в Букурещ. Центърът ще се управлява с участието на Румъния и България

ЕС отпуска 50 млн. евро за център за сигурност в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз ще отпусне 50 милиона евро за създаването на морски център за сигурност в Черно море. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Букурещ след срещата си с румънския президент Никушор Дан. Финансирането е договорено с Румъния и България, а работата по проекта ще бъде ускорена.

„Ще ускорим работата по морския център за сигурност в Черно море, с график за завършване и отпуснати 50 милиона евро“, заяви Фон дер Лайен, цитирана от News.ro. По думите ѝ Европейският съюз трябва да действа с чувство за неотложност заради влошаването на средата за сигурност в региона.

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Центърът е предвиден в стратегията на ЕС

Идеята за Black Sea Maritime Security Hub е включена в стратегията на Европейския съюз за Черно море от 2025 г. Проектът трябва да обедини приноса на ЕС и черноморските държави за повишаване на морската сигурност, защитата на критичната инфраструктура и безопасността на корабоплаването.

Сред предвидените дейности са обмен на информация в реално време, наблюдение на морската обстановка и ранно предупреждение за заплахи. Стратегията включва и следене на подводни кабели, офшорни енергийни съоръжения и други обекти, важни за транспорта и енергийната сигурност.

Фон дер Лайен посочи, че в инициативата ще участват Румъния, България и Турция. Тя свърза проекта и с необходимостта да бъде възстановена и запазена свободата на корабоплаването в Черно море, която има значение за доставките на храни, енергията и международната търговия.

Още 10 милиона евро за спасителни операции

При посещението си в Букурещ председателят на Европейската комисия обяви и допълнително финансиране от 10 милиона евро за румънските операции по търсене и спасяване в Черно море. Средствата са предназначени за по-бърза реакция при инциденти в морската зона, съобщи Agerpres.

„Това ще помогне на вашите способности да реагирате бързо и ефективно при подобни инциденти“, заяви Фон дер Лайен.

Посещението в Румъния се провежда на фона на съобщенията за нарастващи заплахи за сигурността и атаки с дронове в района на Черно море. След Букурещ Фон дер Лайен трябва да посети България, където ще обсъди регионалната сигурност и ще посети Военноморското училище във Варна.

Източници: news.ro, agerpres.ro, 2eu.brussels


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И нашият Pageв

    6 9 Отговор
    веднага ще ги отчете в Кремъл

    18:44 09.11.2026

  • 2 ЕФТИНИ

    9 7 Отговор
    50 МИЛИОНА евро - пари за семки.

    18:45 09.11.2026

  • 3 1388

    14 5 Отговор
    ЕС е терористична организация

    18:45 09.11.2026

  • 4 Колко

    7 8 Отговор
    ли са недоволни червените милионери и милиардери , очакващи космически суми....

    18:47 09.11.2026

  • 5 Абу Будалиб

    12 3 Отговор
    Сумата е огромна ,а не като някакви си 90 милиарда за 404.

    18:47 09.11.2026

  • 6 УЧЕТЕ СЕ ОТ ЗЕЛЕНОТО

    11 2 Отговор
    За това щеше да иска поне 50 МИЛИАРДА ЮРО. И крадливата Урсула щеше да ги даде.

    18:49 09.11.2026

  • 7 Само питам за един мост

    6 1 Отговор
    Кримския мост ще го следим ли? Или него зеления сополи може да го събаря

    18:49 09.11.2026

  • 8 Лежерно с урс ..те и каите

    12 2 Отговор
    Бравоооо на урсуките
    ѝа едни 90 милиарда за да се сражават с лошата Русия,за другите 50 милона за да си налагат потурите и и да не се оплакват.
    Немски нацизъм, подплатен с неолиберализъм иглобализъм.
    Лелите от ПП и доносниците от ДБ са във възторг!!!!!

    18:53 09.11.2026

  • 9 Копейки,

    6 13 Отговор
    Ако не бяхме в НАТО и ЕС сега да сте или около Лиман или около Малая Токмачка.

    Коментиран от #15, #20

    18:53 09.11.2026

  • 10 незнайко

    14 3 Отговор
    Прочетох заглавието и разбирам, че по всякакъв начин се мъчат да ни вкарат във войната в Украйна с този център за сигурност ! Досега ЕС наливаше пари в Украйна а сега ще се засели в БЪЛГАРИЯ под предтекст, че ще ни пази ! За съжаление това го пожелаха нашите управници !!!

    Коментиран от #12

    18:54 09.11.2026

  • 11 В Република Татарстан

    4 8 Отговор
    На близките на загинал герой от СВО дават 612 долара.

    18:56 09.11.2026

  • 12 Имаш законното право на протест

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "незнайко":

    Живеем в демократична държава все пак.Не в русия.

    18:59 09.11.2026

  • 13 На морето

    2 0 Отговор
    в центъра ли?

    19:00 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Даам

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки,":

    имаме договори за военна помощ от 1879 и 1945!

    19:02 09.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дядка

    1 3 Отговор
    На путин му дават добавка към месечната заплата по 20 долара "тъжни", задето кисне пять года у влажния бункер!

    Коментиран от #19

    19:20 09.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 666

    2 0 Отговор
    Румънците го знаят като през ВСВ от цяла румънска армия на фронта с руснаците се прибират 50-60 войника.

    19:41 09.11.2026

  • 22 Откакто

    1 0 Отговор
    Копейките взеха властта такива центрове са лесна цел на руското ГРУ. Което разполага с обилна агентура в България. Дори вече данните ще изтичат по легални канали.

    19:43 09.11.2026

  • 23 Дайте тези 50 млн на Рунъния

    1 1 Отговор
    У нас М у н ч о ще ги открадне.

    19:48 09.11.2026

  • 24 Горски

    2 0 Отговор
    Сега ще трябва да наемем бронирана хеликоптерна ескадрила от съюзник по НАТО да я развозва из България, защото всичко на всичко годно за летене имаме един медицински Кугър, който хвърчи само в летен режим. Дали пак ще има кацане на самолета в стил мисия невъзможна ? Кирчо може да пусне един дрон с руското знаме да се вее зад него и баба ви урсила героично да приземи самолета. Тоест, ще ни удостои с отвратителното си присъствие и това ще оправи нещата така ли? Я вместо да со домъква гнусното туловище тук, по-добре да спре да въоръжава фашистите, така скоро те самите ще клекнат и войната ще приключи. Много по-добро решение е. Според изявление от ЕС заемът от 90 милиарда както и новият от 70 милиарда евро Украйна ще започне да ги връща когато Русия плати репарации по войната...или иначе казано ЕС ни набълбукаха с 160 милиарда невъзвръзващаеми. Един просяк броди из европа и квичи за просия,а вещиците брюкселски летят на метлите да рекетират нашите юнаци. Урсула защо ще идва в БГ? Нали ще им дадем 3 млрд за "отбрана", чрез бюджета. Малко ли им се виждат?

    19:50 09.11.2026

  • 25 ЕС стана по бетер от терористичното НАТО

    2 0 Отговор
    Вешицата неистово иска да вкара България, Румъния и Турция във война с Русия, защото украинците привършиха. Всички разходи се режат за да има за оръжия и война!!!!

    19:55 09.11.2026

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