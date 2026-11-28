Товарен кораб е бил отвлечен в Аденския залив, на около 118 километра югоизточно от Балхаф, Йемен. Въоръжени лица са се качили на борда без разрешение и са поели контрола над плавателния съд, съобщи Британската служба за морски търговски операции (UKMTO).

„UKMTO получи информация за инцидента на 118 км югоизточно от Бархаф, Йемен. Капитанът на товарния кораб съобщава, че въоръжени лица са се качили на борда без разрешение“, се посочва в предупреждението на службата. По данни на UKMTO похитителите в момента контролират кораба, а местните власти са били уведомени.

Не са съобщени името, флагът и товарът на кораба. Няма и потвърдени данни за националността на членовете на екипажа, както и за ранени или жертви. UKMTO призовава плавателните съдове в района да преминават с повишено внимание и да подават сигнали за всяка подозрителна активност, докато властите изясняват обстоятелствата.

Поредна тревога за корабоплаването в региона

Случаят се добавя към поредица от инциденти, свързани с пиратство и въоръжени нападения по маршрутите край Йемен, Сомалия и Аденския залив. Associated Press съобщи през ноември, че от ноември 2023 г. в региона са регистрирани повече от 70 инцидента, като приблизително половината са станали през 2026 г.

Според агенцията между април и август са били отвлечени шест търговски кораба. Сред засегнатите плавателни съдове е танкерът „Асана“, който беше завладян през юли край бреговете на Йемен, както и танкерът „Хонър 25“, задържан от пирати от април. При операцията за освобождаването на „Хонър 25“ през септември са загинали петима членове на екипажа, а 16 предполагаеми пирати са били задържани от властите в Пунтланд.

Морската сигурност в района е допълнително усложнена от атаките срещу търговски кораби в Червено море и близо до протока Баб ел Мандеб. В Аденския залив действа военноморската операция на Европейския съюз „Аталанта“, чиито кораби и въздушни средства наблюдават маршрутите и подпомагат действията срещу пиратството.

На този етап не е съобщено дали е започнала операция за освобождаване на отвлечения кораб. Следващите официални данни се очаква да уточнят състоянието на екипажа, самоличността на плавателния съд и посоката, в която се движи.

Източници: focus-news.net, apnews.com