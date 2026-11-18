Германският министър на отбраната Борис Писториус определи като „доста глупаво нещо“ критиките на САЩ към украинските удари дълбоко на руска територия. Той направи изявлението си в Брюксел, където съюзниците на Украйна обсъждаха военната подкрепа за Киев.

Повод за думите му стана позицията на заместник-министъра на отбраната на САЩ по политиката Елбридж Колби. Според Колби ударите по цели дълбоко в Русия не са помогнали за прекратяване на войната и не са допринесли за спирането на руското настъпление по фронтовата линия.

„Критикуването на подобни удари в Русия за унищожаване на стратегически военни и използвани за военни цели обекти е доста глупаво нещо“, заяви Писториус.

Германският министър каза, че вниманието трябва да бъде насочено към руските атаки срещу украинската енергийна, водоснабдителна и отоплителна инфраструктура, които определи като тероризъм.

Колби предупреди, че особено атаките срещу обекти като складове на руската компания Wildberries вероятно са засилили решимостта на руското общество и готовността на Кремъл за ескалация. По думите му американската подкрепа трябва да се съсредоточи върху действията по фронта и върху удари със среден обсег, които прекъсват руските снабдителни линии.

Европейските съюзници защитиха украинската тактика

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг застана на противоположна позиция. Той заяви, че не е работа на съюзниците да казват на Украйна как да води войната и че ударите с голям обсег са отслабили военната машина на Владимир Путин, спечелили са време и са спасили човешки животи.

Украинският министър на отбраната Евгений Хмара заяви, че ударите са отговор на поредица руски атаки от октомври. Той каза още, че Киев планира да увеличи повече от три пъти способностите си за дълбоки удари през следващата година.

Разминаването в позициите стана публично по време на срещата на държавите, подкрепящи Украйна, в централата на НАТО в Брюксел. То показва различията между Вашингтон и европейските съюзници за това дали натискът върху руската военна и икономическа инфраструктура трябва да бъде разширен или подкрепата да се насочи основно към фронтовите действия.

Източници: apnews.com, new.streetinsider.com, euronews.com