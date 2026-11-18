Китайският президент Си Дзинпин откри срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК) за главни изпълнителни директори в Шънджън с призив за по-ниски мита и по-лесен достъп на чуждестранните компании до пазарите. Според „Саут Чайна морнинг пост“ в началните си изказвания той е поставил акцент върху намаляването на търговските бариери и праговете за навлизане на чужди фирми.

Бизнес срещата се провежда на 17 и 18 ноември под мотото „Заедно към просперитет и общо бъдеще“. В нея участват представители на бизнеса от икономиките в Азиатско-тихоокеанския регион, като в рамките на тазгодишните събития се очаква да се включат около 1000 политически и бизнес представители.

Си Дзинпин представи Китай като застъпник на отворената търговия и икономическото сътрудничество в момент, когато митата и ограниченията върху технологиите продължават да създават напрежение между водещите икономики. Сред темите на срещата са изкуственият интелект, свързаността, устойчивото развитие и бъдещето на регионалните вериги за доставки.

Китай домакинства АПЕК за първи път от 2014 г.

Основната среща на икономическите лидери на АПЕК започва в Шънджън на 18 ноември и продължава до 19 ноември. Китай е домакин на форума за трети път, но за първи път от 12 години. Темата на лидерската среща е „Изграждане на общност в Азиатско-тихоокеанския регион за общ просперитет“.

Китайското външно министерство очаква форумът да доведе до резултати в търговията, регионалната свързаност, цифровата икономика и изкуствения интелект. Предвижда се и приемането на декларация на лидерите.

Предстоящи разговори с Тръмп и Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да участва в срещата на лидерите на АПЕК и да разговаря със Си Дзинпин. Според Асошиейтед прес двамата ще проведат третата си двустранна среща през годината.

На 19 ноември е планиран и разговор между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Това би била първата тристранна среща между лидерите на Китай, САЩ и Русия.

В навечерието на форума Си Дзинпин разговаря с канадския премиер Марк Карни. Китайският лидер заяви, че двустранните отношения трябва да се развиват чрез „взаимно уважение, равенство и взаимна изгода“, а Пекин и Отава трябва да задълбочат сътрудничеството в търговията, инвестициите, изкуствения интелект и чистата енергия.

Източници: scmp.com, fmprc.gov.cn, apnews.com