Десет деца са пострадали при инцидент на ескалатор в търговския център „Галерия“ в Белград. Седем от тях са получили тежки травми, а при останалите първоначално са установени по-леки наранявания, съобщи белградската Спешна помощ пред N1.

Пострадалите са на възраст 8 и 9 години – пет момчета и пет момичета. Пет екипа на Спешна помощ са ги транспортирали до Спешния център на Университетския клиничен център на Сърбия.

Според разкази на очевидци връзка на обувка на едно от децата се е заклещила в механизма на ескалатора. Детето е загубило равновесие, а учениците зад него не са успели да спрат и са паднали едно върху друго. Тази версия все още не е потвърдена официално.

Медии в региона съобщиха, че три от децата може да се нуждаят от хирургично лечение. Университетският клиничен център на Сърбия обаче не е потвърдил окончателно тежестта на нараняванията, тъй като медицинските прегледи продължават. По неофициална информация няма опасност за живота на пострадалите.

Прокуратурата проверява поддръжката на ескалатора

Първо основно публично обвинение в Белград е извършило оглед на мястото заедно с полицейски служители. Прокуратурата е разпоредила събирането на всички налични доказателства, включително документи за пускането в експлоатация и поддръжката на ескалатора.

Изискани са и записите от охранителните камери. Предстоят разговори с учителките, директора на училището и упълномощени представители на търговския център, съобщи „Данас“. Решение за по-нататъшните действия ще бъде взето след получаването на медицинската документация и докладите за травмите.

„Компанията ще продължи да информира обществеността за всички относими факти, веднага щом те бъдат официално установени“, заяви търговският център „Галерия“.

Децата са били на организирано посещение в търговския център, където преди инцидента са гледали филм в местното кино. Точната причина за падането и евентуалната отговорност за случилото се предстои да бъдат установени от разследването.

Източници: n1info.rs, danas.rs