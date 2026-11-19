Кая Калас е изключена от европейската делегация за бъдещите преговори за уреждане на конфликта в Украйна. Според The Guardian решението е свързано с твърдата ѝ позиция към Русия, нежеланието на големите държави в Европейския съюз да предадат външнополитическо влияние на Брюксел и засилването на ролята на националните лидери в международната дипломация.

Форматът на европейското участие е одобрен на 13 ноември по време на среща на върха в Дъблин. В екипа влизат председателят на Европейския съвет Антониу Коща, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и представители на Франция, Германия, Великобритания, Полша и Италия. Предвижда се те да работят с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и с НАТО.

Три причини за решението

Първата причина, посочена от британското издание, е отношението на няколко западноевропейски столици към Калас. Според публикацията те я смятат за прекалено непримирима към Москва. Втората е свързана с позицията на Франция и Германия, които предпочитат да запазят собствено представителство в преговорите, вместо да отстъпят водещата роля на единен представител на ЕС.

Третият фактор е по-широка промяна в международната дипломация. Въпросите, които традиционно се обсъждаха от външните министри, все по-често се поемат от президенти и премиери, отбелязва The Guardian.

Калас оспори избрания формат

Калас изрази несъгласие с решението. Тя заяви, че като върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността именно тя трябва да представлява съюза в разговорите.

Фон дер Лайен защити избора на европейските лидери:

„Ние сами решаваме кой ще ни представлява и взехме това решение днес.“

Германският канцлер Фридрих Мерц също подкрепи междуправителствения формат и го определи като установена практика.

Испания и Литва обаче разкритикуваха подхода. Литовският външен министър Кястутис Будрис заяви:

„Европа трябва да говори с един глас. Не можем да говорим с 27 микрофона.“

Спорът показва разминаването между стремежа на ЕС да действа като самостоятелен геополитически фактор и нежеланието на отделни държави да предадат реални правомощия на общите институции.

От Кремъл Дмитрий Песков заяви, че евентуалният диалог с ЕС ще зависи от реалните намерения на европейските държави и от готовността им да допринесат за мирния процес. По думите му Владимир Путин не се е отказвал от контакти с европейски лидери.

Източници: rbc.ru, theguardian.com