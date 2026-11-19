На 19 ноември 2009 г., два дни преди 92-рия си рожден ден, Робърт Бърд надмина рекорда за най-дълга служба като член на Конгреса на САЩ. Демократът от Западна Вирджиния достигна 20 774 дни във федералния законодателен орган – 56 години и около 10 месеца.

Така Бърд изпревари Карл Хейдън, сенатор демократ от Аризона, който е бил член на Камарата на представителите и Сената общо 20 773 дни. Хейдън е служил от 1912 до 1969 г., а Бърд поставя рекорда след кариера, започнала в Камарата на представителите през януари 1953 г.

От Камарата на представителите до Сената

Бърд е избран за Сената през 1958 г. и започва мандата си на 3 януари 1959 г. По това време президент на САЩ е Дуайт Айзенхауер, а в Сената все още заседават Джон Кенеди и Линдън Джонсън. През следващите десетилетия Бърд заема почти всички водещи постове в горната камара, включително лидер на демократите и председателстващ сенатор pro tempore.

Рекордът му не се измерва само с годините. Според данните, представени в Сената, Бърд е участвал в над 18 500 поименни гласувания. През кариерата си е пропуснал около 2 процента от тях, което означава участие в близо 98 процента от гласуванията. Той е бил избран девет пъти за пълен мандат в Сената – безпрецедентен резултат за онзи момент.

„Единственото ми съжаление“

Новината за рекорда е отбелязана с речи в Сената. Лидерът на демократите Хари Рийд определя постижението като резултат от изключителна отдаденост и припомня, че Бърд е участвал в повече от 18 000 гласувания въпреки влошеното си здраве.

Самият Бърд приема признанието емоционално. „Единственото ми съжаление е, че скъпата ми съпруга Ерма не е тук, за да сподели този момент с мен“, казва той пред колегите си, припомняйки покойната си съпруга, починала през 2006 г.

Бърд продължава да представлява Западна Вирджиния до смъртта си на 28 юни 2010 г. Той остава най-дълго служилият сенатор в историята на САЩ и един от политиците, прекарали най-дълго време във федералния законодателен орган.

Източници: washingtonpost.com, latimes.com, rollcall.com