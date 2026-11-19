Русия ще задълбочава партньорството си с икономиките от Азиатско-тихоокеанския регион, който Владимир Путин определи като новия център на световната икономика. На деловия форум на АТЕС в китайския град Шънджън руският президент заяви, че това е „стратегически курс“ за Москва, а делът на региона във външнотърговския оборот на страната вече надхвърля половината.

По думите на Путин през 2024 г. АТР е представлявал малко над една четвърт от руската външна търговия. Сега регионът има значително по-голяма тежест за руската икономика, тъй като включва основните азиатски партньори на Москва, сред които Китай и други водещи икономики от АТЕС.

Москва представя икономиката си като устойчива

Путин заяви, че Русия е преминала през безпрецедентния санкционен натиск и че ограниченията са ускорили усилията за технологичен суверенитет. „За последните три години брутният вътрешен продукт на Русия се увеличи с повече от 10% и продължава да расте“, каза той.

Руският президент представи промените като фундаментални за развитието на страната. Според него руската икономика не просто запазва растежа си, а променя качествено своята структура, развива нови производства и разширява вътрешния пазар. РБК цитира и оценката му, че Русия е сред най-големите икономики в света и заема първо място в Европа по обем на икономиката.

Москва предлага на партньорите си от АТР достъп до руски технологии и сътрудничество в области като енергетика, цифровизация, изкуствен интелект и транспорт. Путин заяви, че Русия е сред световните лидери в цифровата трансформация, а руски платформи за градски услуги вече се използват в около 40 държави.

Акцент върху мирния атом и технологиите

В изказванията си Путин постави акцент и върху позициите на Русия в мирния атом. Той представи страната като водеща сила в ядрената енергетика и подчерта готовността ѝ да развива международни проекти и технологично сътрудничество с партньорите си.

Атомната енергетика е сред направленията, по които Москва търси разширяване на присъствието си в Азия. Русия предлага не само доставки на гориво и оборудване, но и участие в изграждането на ядрени мощности и в развитието на свързани технологии.

Следва среща с Тръмп и Си

На двустранните разговори със Си Цзинпин Путин заяви, че руско-китайското външнополитическо взаимодействие работи стабилно и в положителна посока. Двамата лидери определиха като обща цел осигуряването на мир и просперитет в Азиатско-тихоокеанския регион.

Руският президент каза, че очаква „голяма потенциална полза“ от предстоящата тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. Разговорът е планиран за 19 ноември в Шънджън в рамките на срещата на лидерите на АТЕС.

Путин обяви още, че от 1 януари 2027 г. в Далечния изток трябва да заработи единен преференциален режим за инвестиции. Русия разчита и на подкрепа за кандидатурата си да председателства АТЕС през 2035 г.

Източници: rbc.ru, interfax.ru, vedomosti.ru