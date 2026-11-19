Доналд Тръмп обвини бившия президент Барак Обама, че е допринесъл за сближаването между Русия и Китай. Изказването беше направено в интервю за Fox News от Шънджън, където американският президент участва във форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество и се среща с китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

„Заради Обама те бяха тласнати един към друг“, каза Тръмп. По думите му Китай има нужда от енергия, а Русия разполага с нея. Американският президент определи руско-китайското партньорство като нещо, което според него не е трябвало да бъде допускано, тъй като двете държави традиционно са били естествени съперници.

Тръмп обеща край на конфликта с Иран

Сред темите на разговорите с Пекин и Москва е конфликтът с Иран. Тръмп заяви, че Вашингтон иска войната да приключи скоро, но подчерта, че не възнамерява да търси помощ от други държави за разрешаването ѝ. „Не се нуждаем от ничия помощ“, каза президентът в по-ранно изказване, цитирано от CNN.

Американският президент планира да обсъди Иран със Си Дзинпин и Путин, на фона на данните, че Китай и Русия продължават да поддържат икономически отношения с Техеран. Според Асошиейтед прес очакванията за бърз пробив от тристранните разговори остават ограничени.

Разузнаването, Украйна и американските оръжия

В интервюто Тръмп защити американските разузнавателни операции срещу Китай. Той заяви, че САЩ също шпионират Пекин и че американската страна е по-успешна в тази дейност. Изказването дойде на фона на нови спорове около предполагаем достъп на китайски структури до чувствителни американски технологии.

По отношение на Украйна Тръмп заяви, че САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Киев. Това потвърждение беше направено през октомври, след като се появиха сведения, че Вашингтон е предупредил Украйна и европейските държави за възможно ограничаване на обмена на данни заради украински удари по руски енергийни обекти. По-късно американската страна заяви, че обменът продължава, а украинският президент Володимир Зеленски потвърди възстановяването на критичната информация за руските ракетни атаки.

Тръмп призна и че САЩ печелят от продажбата на оръжия, които европейските държави купуват и след това предоставят на Украйна. „Изпращаме ракетите, те ни плащат изцяло и ние печелим“, каза той в изказване, цитирано от американски медии. По този модел Вашингтон представя помощта за Киев не като пряко финансиране от американския бюджет, а като продажби към европейски съюзници.

Без глобални правила за изкуствения интелект

Тръмп отново се противопостави на въвеждането на общи международни правила за изкуствения интелект. Той твърди, че прекомерното регулиране би забавило американската технологична индустрия и би позволило на Китай да намали изоставането си.

„Който спечели изкуствения интелект, печели“, заяви Тръмп по-рано през годината, като определи САЩ като лидер в надпреварата с Китай. Позицията му е в контраст с призивите на представители на технологичния сектор и европейски политици за общи правила, прозрачност и контрол върху рисковете от новите системи.

Срещата на Тръмп със Си Дзинпин и Путин е насочена към ядреното въоръжаване, Иран и войната в Украйна. Засега не е обявено конкретно споразумение по нито един от тези въпроси.

Източници: apnews.com, thedailybeast.com, investing.com