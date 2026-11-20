Англия получи условна санкция от УЕФА заради поведението на свои фенове по време на победата с 3:2 над Испания в Мадрид. Английската футболна асоциация е глобена с 15 000 евро, а продажбата на билети за привържатели на националния отбор е ограничена за един гостуващ мач.

УЕФА определи случая като „расистко и/или дискриминационно поведение“. Според решението нарушението е свързано с анти-католически и анти-ирландски скандирания от сектора с английски привърженици.

Наказанието няма да бъде изпълнено незабавно. То е условно за изпитателен срок от две години, считано от решението на дисциплинарните органи. Ако в този период бъде извършено ново нарушение, забраната може да влезе в сила и английските фенове да не получат билети за един гостуващ мач на националния отбор.

Мярката е отделна от финансовата санкция, която Английската футболна асоциация трябва да плати. Глобата е 15 000 евро.

Англия спечели срещата с 3:2, след като поведе с 3:0 чрез голове на Хари Кейн, Езри Конса и Бен Уайт. Испания отбеляза два гола, но не успя да избегне първата си загуба след серия от 43 мача без поражение.

Двубоят се проведе в Мадрид, а дисциплинарното решение на УЕФА се отнася до поведението на английските привържатели, а не до действия на футболистите или треньорския щаб. При повторно нарушение в рамките на изпитателния срок последицата ще бъде ограничаване на достъпа на гостуващи фенове до един мач.