Президентът на САЩ Доналд Тръмп е извършил 751 сделки с акции, борсово търгувани фондове и облигации през септември. Сред инвестициите са книжа на Nvidia, SpaceX, Palantir и Intel – компании, чийто бизнес може да бъде повлиян от решения на американската администрация. Данните са публикувани във финансовата му декларация и повдигат въпроси за възможен конфликт на интереси.

Тръмп е купил акции на Nvidia за до 380 000 долара и е продал книжа на компанията за до 15 000 долара. На 2 септември са отчетени две покупки на обща стойност до 350 000 долара. На същата дата Nvidia е подписала споразумение за придобиването на платформата за изкуствен интелект Hugging Face за приблизително 12,9 млрд. долара, като сделката е обявена публично на следващия ден.

От декларацията не става ясно кога точно са направени покупките спрямо подписването на споразумението и дали инвестиционните мениджъри на президента са разполагали с информация за предстоящата сделка. През август Тръмп е купил акции на Nvidia за до 1,6 млн. долара и е продал книжа за до 1 млн. долара.

Продажби на акции на L3Harris

В документа са посочени и две продажби на акции на L3Harris. Едната е извършена на 1 септември и е на стойност между 50 001 и 100 000 долара.

L3Harris поддържа телекомуникационната мрежа на Федералната авиационна администрация на САЩ и е обновявала оборудване в обект в Арканзас. Мястото е свързано с прекъсването на въздушния трафик на 13 ноември, при което мрежов трафик е нарушил комуникациите с въздухоплавателни средства и предаването на радарни данни.

Разследващите проверяват дали причината е грешка на L3Harris или дефектно оборудване. Към момента не е установено компанията да е причинила прекъсването. Продажбите на акциите са извършени повече от два месеца преди инцидента и няма доказателства, които да свързват сделките с него.

Белият дом отхвърля съмненията

През септември Тръмп е купил акции и корпоративни облигации на SpaceX за общо до 315 000 долара. Той е декларирал сделки и с Palantir и Intel, както и покупки на акции на Apple, Amazon, Oracle, Netflix и Tesla. В същото време е намалил инвестициите си в McDonald's, Home Depot и Comcast.

Президентът е купил близо 100 общински облигации на стойност най-малко 18 млн. долара и дялове за между 5 и 25 млн. долара във фонда Vanguard Dividend Appreciation.

Белият дом отхвърля съмненията за конфликт на интереси. „Нито президентът Тръмп, нито член на семейството му има възможност да ръководи, влияе или да дава указания за начина, по който се управлява портфейлът, или за момента, в който се купуват и продават инвестиции“, заяви говорителят Дейвис Ингъл.

Самият Тръмп заяви: „Нямам никаква представа какво, по дяволите, купуват“. По думите му инвестициите се управляват от големи финансови компании чрез автоматично генерирани от компютърни системи сделки.

Декларацията е подписана на 1 ноември, получена е от Службата за правителствена етика на 5 ноември и е публикувана на 19 ноември. Част от сделките, включително операции от 1 септември, изглежда са декларирани след федералния 45-дневен срок. Публичният документ не показва дали е поискано удължаване или дали е наложена глоба.

Източници: 24chasa.bg