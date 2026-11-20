Съветът на Европейския съюз одобри плащане от почти 8 млрд. евро за Украйна по програмата Ukraine Facility. Това е най-големият еднократен транш от началото на механизма, създаден за финансова подкрепа, възстановяване и реформи в страната.

Решението е взето на 16 ноември след изпълнението на повече от 20 целеви показателя, заложени в Плана за Украйна. Около 5 млрд. евро от сумата са осигурени чрез инструмента Ukraine Support Loan за 2026 г., а останалата част е по основния механизъм Ukraine Facility.

„Очакваме надхвърлящият 8 млрд. евро транш да постъпи в най-скоро време. С отчитането на тези средства Украйна тази година общо ще получи 13,57 млрд. евро по Ukraine Facility“, заяви украинският премиер Сергей Корецький.

Официалните съобщения на Съвета на ЕС и украинското правителство описват решението като стъпка, която позволява на Киев да получи средствата в близко време. В публикация на OBOZ.UA е посочено, че парите вече са постъпили в държавния бюджет. Това твърдение не съвпада с формулировките в съобщенията на европейските и украинските институции, които говорят за предстоящо превеждане на сумата.

За какво ще се използват средствата

Финансирането е предназначено за приоритетни разходи на украинския държавен бюджет. Сред тях са пенсии, социални плащания, възнаграждения в бюджетната сфера и обслужване на държавни задължения.

Средствата трябва да подпомогнат още макрофинансовата стабилност на страната, непрекъснатата работа на държавните институции и предоставянето на обществени услуги. Част от финансирането е свързана с възстановяването и модернизацията на Украйна, както и с изпълнението на реформите, необходими за напредъка към членство в ЕС.

Реформите са условие за плащането

Одобрението е обвързано с напредък в правосъдието, борбата с корупцията и изпирането на пари, финансовите пазари и управлението на държавните активи. Условията включват също мерки за развитие на човешкия капитал и бизнес средата, децентрализация и регионална политика.

В списъка са още енергетиката, агропродоволственият сектор, цифровата трансформация и опазването на околната среда. Плащанията по Ukraine Facility не се извършват автоматично, а след проверка на изпълнението на договорените стъпки.

Програмата започна през март 2024 г. и е предвидена до 2027 г. Тя включва над 50 млрд. евро под формата на заеми и безвъзмездно финансиране. След одобрения транш общият размер на средствата, които Украйна се очаква да получи по Ukraine Facility през 2026 г., ще достигне 13,57 млрд. евро, а натрупаното финансиране по Плана за Украйна от средата на 2024 г. ще надхвърли 40 млрд. евро.

Източници: obozrevatel.com, eurointegration.com.ua, amp.dw.com