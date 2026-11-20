Народното събрание избра 11-те членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, а „Прогресивна България“ отхвърли обвиненията, че вотът е резултат от нова политическа сглобка с „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Шестима от избраните са за Съдийската колегия, а петима – за Прокурорската.

За Съдийската колегия бяха избрани Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска и Цветко Лазаров. В Прокурорската колегия влизат Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Салкова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов. За всеки кандидат беше необходимо квалифицирано мнозинство от 160 гласа.

Управляващите отхвърлиха твърденията за договорка

„Прогресивна България“ разполага със 131 депутати и не може сама да осигури конституционно необходимото мнозинство. Именно това стана повод ГЕРБ да обвини управляващите в предварителни договорки с ПП-ДБ.

„Сглобката е символно определение за форма на управление. За общо управление. Сега, сглобка ли е това, че по редица закони ние получаваме подкрепата и на ПП, и на ДБ? Сглобка ли е? Не е сглобка“, заяви Слави Витанов от „Прогресивна България“. По думите му изборът на ВСС не означава съвместно управление с други партии.

Бойко Борисов заяви преди вота, че вижда нова сглобка между „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и други формации. От ДПС Делян Пеевски обяви, че партията ще подкрепи повечето кандидати, но няма да гласува за Емил Дечев, Андрей Янкулов и номинацията на „Възраждане“.

ВСС е първата стъпка към по-широка реформа

Антон Кутев от „Прогресивна България“ заяви, че политическият спор не трябва да блокира избора. „Това, което трябва да направим, и сме длъжни да направим всички ние в тази зала, е да дадем на българите новия ВСС, впоследствие новия главен прокурор, впоследствие една различна съдебна система“, каза той.

Новият съвет ще има петгодишен мандат. Съдиите и прокурорите вече са избрали представителите си от професионалната квота, а следователите трябва да излъчат своя представител на 21 ноември.

Изборът на парламентарната квота е само един от етапите в заявената съдебна реформа. В правителствената програма са предвидени допълнителни промени в правилата за избор на главен прокурор, председател на Върховния касационен съд и председател на Върховния административен съд, както и механизми за публична отчетност и проверка на кандидатите.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg, dariknews.bg