Ударите по Кримския мост ограничават един от ключовите маршрути за снабдяване на руските сили в Южна и Източна Украйна, както и на военната и гражданската инфраструктура в окупирания Крим. Според Ройтерс атаките не променят сами по себе си коренно хода на бойните действия, но увеличават натоварването върху руската логистична мрежа.

По железопътното трасе са установени повреди най-малко на три места, включително в района на закрепването на последната оцеляла арка на моста. Институтът за изследване на войната (ISW) оценява, че щетите могат да имат каскадни последици за руските доставки към Крим и за операциите на фронта.

М-14 се превръща в основен маршрут

Украйна атакува от месеци линиите за снабдяване по автомагистрала М-14, която преминава през окупираните южни територии и е важна артерия за руските сили. При ограничен достъп до Кримския мост Русия вероятно ще трябва да пренасочи по-голяма част от транспорта по този сухопътен коридор.

„Больше трафика – значит, больше целей“, заявява военният експерт Франц-Щефан Гади, цитиран от Ройтерс. По думите му внезапен логистичен колапс е малко вероятен, тъй като руските сили разполагат с тактики за разпръскване на транспорта и придвижване през нощта.

Командир на украинско подразделение за безпилотни апарати, действащо в района на М-14, очаква Русия да засили противовъздушната отбрана по маршрута. Той обаче смята, че украинските сили ще могат да продължат да нанасят щети по снабдителната инфраструктура.

Натиск върху Крим и сухопътния коридор

Повредата на железопътната част на моста може да принуди Русия да пренасочи товарните превози през сухопътния коридор край Азовско море. Офицер от украинското съединение „Азов“ заявява, че по-големият обем руски товари през този маршрут би бил „огромен бонус“ за украинските сили.

По думите на офицера през последните месеци подразделението е извело от строя 100 локомотива и е унищожило 600 тона гориво. Тези данни са негово твърдение и не са независимо потвърдени в публикацията на Ройтерс.

ISW посочва, че Кримският мост е част от един от двата основни сухопътни маршрута, чрез които Русия поддържа силите си в Южна Украйна. Другият преминава по пътищата северно от Азовско море, включително по М-14. Анализаторите отбелязват, че украински удари по този маршрут допълнително усложняват пренасочването на руските доставки.

Удар със символен и военен ефект

Според Джон Хелин от Atlantic Council значението на атаките не се изчерпва с повредите по съоръжението. „По-важният момент тук не е толкова самото разрушаване на Кримския мост, колкото нарастващият натиск, който Украйна оказва върху руската логистична система като цяло“, казва той.

Ударът има и силен символен ефект заради значението на моста като инфраструктурен проект, свързан с руското управление на Крим. Според Гади решаващият въпрос е дали Украйна ще успее едновременно да държи моста извън нормална експлоатация и да продължи натиска върху сухопътния коридор.

„Именно съчетанието на тези два фактора може наистина да притисне Русия“, заявява Франц-Щефан Гади.

Ройтерс отбелязва, че загубата на достъп до моста вероятно ще засегне най-силно логистиката в самия Крим. ISW също оценява, че разрушаването или продължителното ограничаване на движението по съоръжението ще затрудни поддържането на руското военно присъствие на полуострова.

Източници: unian.net, reuters.com