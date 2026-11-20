Естония ще затвори всички свои гранични пунктове с Русия за срок от най-малко шест месеца, считано от 1 декември. Решението е взето от съображения за сигурност, съобщи естонското правителство, цитирано от Ройтерс.

Мярката означава, че пътуващите няма да могат да влизат или да излизат от Русия през естонската граница. По данни на правителството в момента има пет пункта, през които се осъществява такова движение.

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До решението се стигна след предполагаем палеж на естонска отбранителна компания. По-рано през седмицата Талин обяви, че ще затвори всички гранични пунктове с Русия от декември, но не уточни продължителността на мярката. Естония обвини Москва за предполагаемия саботаж.

„Решението е отговор на продължаващите враждебни действия на Русия срещу Естония и други европейски държави“, заяви естонското правителство.

Според правителството естонски компании от отбранителната индустрия са били атакувани два пъти през тази година, а Естонската служба за вътрешна сигурност свързва поръчителите и в двата случая с руските специални служби. Москва редовно отрича обвиненията на европейски власти за участие в саботажни операции.

Естония е член на НАТО и Европейския съюз и е сред активните поддръжници на Украйна. Граничното затваряне ще започне на 1 декември, като срокът от поне шест месеца оставя възможност мярката да бъде продължена.