Отказът на европейските държави да приемат поканата на Владимир Путин за посещение в Москва би изпратил „напълно неподходящ сигнал“. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус пред журналисти по време на посещение във Варшава.

Поканата е свързана с предварителни разговори за евентуалното участие на европейските съюзници на Украйна в мирни преговори. Писториус определи инициативата като нещо, което „трябва да бъде приветствано във всяко отношение“.

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„Да се откаже покана за посещение в Москва би изпратило напълно неподходящ сигнал“, заяви Борис Писториус.

Руският президент отправи поканата по време на изявление пред медиите в Шънджън. „Предложихме на европейците да дойдат в Москва. След това ще решим в какъв формат да продължим“, каза Путин.

Той същевременно заяви, че „всяка форма“ на военно сътрудничество с Украйна представлява проблем за Русия. Според руската позиция прекратяването на войната трябва да бъде свързано с реформа на европейската система за сигурност, която Москва смята за враждебна заради централната роля на НАТО.

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Европейските държави поддържат позицията, че сигурността на континента не трябва да бъде преразглеждана по искане на Русия. В същото време Писториус даде да се разбере, че самото провеждане на разговори няма да бъде достатъчно.

„В крайна сметка значение имат не изявленията и поканите, а конкретните резултати“, подчерта германският министър.

Той предупреди, че не трябва да се стига до „постоянно отлагане на сроковете, без нищо да се променя в Украйна“. От думите му не става ясно кога и в какъв състав биха могли да се проведат евентуални разговори в Москва.