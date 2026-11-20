Участието на върховния представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас в евентуални преговори с Москва за уреждане на конфликта в Украйна би довело до провала на мирните инициативи. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на пресконференция в Москва.

Захарова определи Калас като „крайно неподходяща фигура“ за участие в подобни разговори. По думите ѝ позициите на върховния представител на ЕС показват открито антируско отношение и отказ от обсъждане на руските опасения в сферата на сигурността.

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„Ако някой в Брюксел проявява интерес към такъв преговарящ с Русия, това само ни показва ясно какви резултати се надяват да постигнат там в диалога с нас – провала на всякакви мирни инициативи от страна на Брюксел“, заяви Захарова, цитирана от ТАСС.

Спорът за европейския представител

По-рано през ноември Кая Калас заяви, че Русия няма право да определя кой ще представлява Европейския съюз в украинско-руските мирни преговори. Тя призна, че е наясно с нежеланието на руските власти да участват в разговори с нея, но подчерта, че изразява общата позиция на 27-те държави членки, а не лично мнение.

Калас настоява европейското участие в евентуалния мирен процес да бъде съгласувано на равнище Европейски съюз. На 16 ноември няколко външни министри на държави от блока предупредиха, че разговорите с Москва за бъдещата архитектура на европейската сигурност трябва да изчакат прекратяване на огъня в Украйна и конкретни отстъпки от Русия.

Според Захарова Калас би попречила на споразумения, които отчитат интересите на Москва или променят досегашния модел на европейската сигурност, основан на ЕС и НАТО. Тя заяви, че ако Брюксел я избере за преговарящ, Калас „ще изпълни блестящо“ задачата да провали мирния диалог.

Предложението на Москва

Руският президент Владимир Путин заяви ден по-рано, че Русия е предложила на европейски представители да посетят Москва. По думите му целта е да бъдат изяснени европейските позиции за мира в Украйна и форматът на бъдещите преговори.

Засега в изявлението на Захарова не се посочва дали Москва би приела участие на официален представител на Европейския съюз в такъв процес. Публично потвърденото е, че между Москва и Брюксел има противоположни позиции както за условията на преговорите, така и за ролята на европейските институции в тях.