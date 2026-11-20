Председателят на „Възраждане“ разобличи политическата договорка между ПБ, ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС при избора на Висшия съдебен съвет и предупреди, че същият сценарий предстои и при избора на главен прокурор и съдебния инспекторат.

„Почти целият състав на Висшия съдебен съвет беше избран от всички партии в парламента без „Възраждане“, с активното съдействие на ГЕРБ и ДПС.“

Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов след гласуването, което потвърди договорките между „Прогресивна България“, ПП и ДБ.

ПБ подари 40% от парламентарната си квота на двете формации – несъразмерно представителство спрямо политическата им тежест.

„Прогресивна България“ измами за пореден път своите избиратели, като повтори модела на старата сглобка. ПП и ДБ ще използват получените позиции, за да атакуват влиянието на ПБ в законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Днешното размиване на политическите граници погазва националния и демократичния интерес.

Изборът на ВСС показа, че партийните договорки са изместили професионалните качества. Показателен е случаят с бившия министър на ГЕРБ Вучков, номиниран от ПП и подкрепен от ГЕРБ и ДПС.

Така се оказва, че политическите противници публично се нападат, но зад кулисите си разпределят влиянието и подкрепят общи кандидатури.

За разлика от този подход, „Възраждане“ подкрепи четири кандидатури въз основа на професионалните им биографии, а не на партийната принадлежност. Костадинов открои кандидатурата на Цвета Рангелова, благодари ѝ за участието и ѝ се извини, че е била въвлечена в нечестна политическа борба.

Новият ВСС повтаря порочния модел на предишните състави – хора, избрани не заради професионалните си качества, а заради политическата си послушност.

„Днес за пореден път и законодателната, и изпълнителната, и съдебната власт си легнаха в едно легло. А от това кръвосмешение не следва нищо добро за България.

Парламентът избра 11 членове на ВСС

Народното събрание попълни парламентарната си квота с 11 членове на ВСС от общо 20 различни кандидати. Внесените номинации са били 21, тъй като един кандидат е бил предложен за две места. Изборът се извършва с мнозинство от две трети от депутатите.

Избрани са Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска-Мадамжиева, Цветко Лазаров, Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Салкова-Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов. Вотът беше разпределен между Съдийската и Прокурорската колегия.

Дебатът в парламента беше съпроводен от обвинения за нова политическа „сглобка“. От „Прогресивна България“ отхвърлиха твърденията за договорка. Антон Кутев заяви, че парламентът е длъжен да даде на гражданите нов ВСС, а след това да избере нов главен прокурор и да започне промяна в съдебната система.

„Това, което трябва да направим, е да дадем на българите новия ВСС“, каза Кутев.

Костадинов очаква нови сблъсъци

Според Костадинов договореностите между формациите ще продължат и при избора на нов главен прокурор. Той заяви, че процедурата може да бъде проведена по „същата“ политическа схема, която според него е била използвана при избора на парламентарната квота. Лидерът на „Възраждане“ не изключи подобни договорки и при избора на Инспектората към ВСС.

Костадинов не посочи конкретни доказателства за твърдяната схема, а представителите на обвинените формации я отхвърлиха. Предстои новият състав на ВСС да бъде допълнен и с членове от професионалната квота на съдебната власт.

Източници: news.bg, bnrnews.bg, dariknews.bg