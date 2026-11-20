Тибо Куртоа ще продължи да бъде вратар на Реал Мадрид до 30 юни 2028 г. Испанският клуб обяви официално удължаването на договора на 34-годишния белгиец с още един сезон.

Досегашният контракт на Куртоа изтичаше през лятото на 2027 г. Новото споразумение изпълнява желанието му да завърши професионалната си кариера в мадридския клуб.

Куртоа пристигна на „Сантяго Бернабеу“ през 2018 г. След осем сезона той има 348 мача за Реал Мадрид, а в 133 от тях е запазил вратата си без допуснат гол, сочат данните, публикувани от „24 часа“. Преди това белгиецът е носил екипите на Генк, Челси и Атлетико Мадрид.

С мадридчани Куртоа спечели два пъти Шампионската лига и три пъти титлата в Испания. С продължаването на договора Реал Мадрид запазва един от най-опитните си футболисти и основен избор на вратарския пост. Куртоа ще бъде обвързан с клуба до края на сезон 2027/2028, когато ще навърши 36 години.