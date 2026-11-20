Отмяната на университетската диплома на Екрем Имамоглу е тежък удар по правната сигурност и придобитите права. Това заяви съпругата му Дилек Кая Имамоглу ден след като Осмо отделение на Държавния съвет на Турция отхвърли жалбата срещу анулирането на документа.

„Диплома, която е била признавана за валидна в продължение на години, не може да бъде отменена без това да нанесе тежък удар върху правната сигурност и придобитите права“, заяви Дилек Кая Имамоглу по време на 52-рата среща на гражданската инициатива „Мрежа за семейна солидарност“ в истанбулския район Бейликдюзю.

Решението на Държавния съвет потвърждава отмяната на дипломата на Имамоглу. Съпругата му настоя политиците и институциите да не допускат погазване на върховенството на закона.

Нова присъда и политическа забрана

На 18 ноември съд осъди Имамоглу и други подсъдими на по две години и един месец затвор по делото за предполагаеми нарушения при партийния конгрес. На Имамоглу и Йозгюр Челик беше наложена и забрана за упражняване на политическа дейност.

По делото са привлечени общо деветима подсъдими. Решението е свързано с конгреса на основната опозиционна Републиканска народна партия през 2023 г., на който за лидер беше избран Йозгюр Йозел.

Обвиненията срещу Имамоглу

Дилек Кая Имамоглу заяви, че съпругът ѝ и негови съратници се намират в затвора в Силиври от около 20 месеца въз основа на показания на тайни свидетели и без конкретни доказателства. Това е нейна оценка на разследването и съдебните производства.

Имамоглу е подсъдим по мащабно дело срещу общо 436 лица, обвинени в създаване и участие в организирана престъпна група, за която прокуратурата твърди, че е била създадена и ръководена от него. Турската прокуратура иска до 2352 години затвор за бившия кмет на Истанбул по 142 различни деяния, сред които създаване на организация с намерение за извършване на престъпления и укриване на доказателства.

Тези твърдения са част от обвинението и не представляват окончателно установена вина. Имамоглу се намира в затвора от март 2025 г.

„Железните врати ще се отворят“

По време на срещата в Бейликдюзю съпругата му прочете писмо, изпратено от затвора в Силиври. В него Имамоглу изразява увереност, че „железните врати ще се отворят докрай“ и че справедливостта и свободата ще възтържествуват.

„Нашата битка и битката на семействата и поддръжниците ни ще доведе до край на несправедливостите“, се казва още в посланието, прочетено пред участниците в инициативата „Мрежа за семейна солидарност“.

Източници: hurriyetdailynews.com