Двама души са загинали, а 47 са ранени при руски ракетен удар по центъра на Кривой Рог вечерта на 20 ноември. Сред жертвите са 20-годишна фелдшерка и 7-годишно момче. Четири деца са сред пострадалите, а 27 души са в тежко състояние.

Фелдшерката е пристигнала на мястото с екип на спешна помощ, но е била ранена и по-късно е починала в болница. 7-годишното момче също е било откарано за лечение, но е починало в 22:24 часа.

„Сред пострадалите са три деца. В тежко състояние в болницата е 7-годишно момче. Медиците се борят за живота му“, съобщи по-рано началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

По данни, цитирани от председателя на Съвета за отбрана на Кривой Рог Александър Вилкул, към 23:00 часа ранените са били 42, включително четири деца. По предварителна информация са повредени 23 многофамилни жилищни сгради, болница и бизнес обекти. Щети има още по ресторант, гаражи и автомобили.

Председателят на Днепропетровския областен съвет Николай Лукашук заяви, че балистичният удар е бил нанесен в оживен район в центъра, близо до жилищни сгради и ресторант.

Пострадали са и спасители

По време на спасителната операция мястото е било атакувано повторно с ударни безпилотни апарати. При тези удари са ранени двама полицаи от взривотехническа служба и двама служители на украинската служба за извънредни ситуации, съобщи полицията в Днепропетровска област.

Руски удари са засегнали и Днепровския район. В Обуховската община е избухнал пожар в частна къща. Пострадали са 77-годишен мъж и две жени на 61 и 75 години.

Броят на пострадалите се е увеличавал в хода на вечерта: първоначално Александър Ганжа съобщи за 20 ранени, сред които три деца, а по-късно данните са нараснали до 42 души. Всички пострадали получават медицинска помощ, съобщи Александър Вилкул.

Източници: pravda.com.ua, interfax.com.ua, ukrinform.ua