Дейв Райдинг ще открие ски сезона в Банско на 19 декември. Най-успешният британски алпийски скиор ще бъде една от големите звезди на събитието, организирано в ски зоната над курорта.

39-годишният Райдинг, известен като Ракетата от Ланкашир, има 143 старта за Световната купа по алпийски ски. В кариерата си той е спечелил едно състезание и има още шест класирания на подиума. Победата му е в слалома в Кицбюел на 22 януари 2022 г.

Второ посещение в Банско

Райдинг е участвал на пет зимни олимпийски игри. Последният му олимпийски старт е слаломът в Милано и Кортина на 16 февруари 2026 г., след който приключи състезателната си кариера. В олимпийския слалом той завърши на 17-о място.

След оттеглянето си от активния спорт британецът работи като експерт-коментатор за „Евроспорт“ във Великобритания. Предстоящото му участие ще бъде второ посещение в Банско. През 2010 г. той е стартирал в два слалома за Европейската купа в курорта.

Райдинг и Жирардели ще бъдат капитани

До Райдинг на старта на сезона ще застане легендата Марк Жирардели. Двамата ще бъдат капитани на отбори в традиционната надпревара по паралелен гигантски слалом „Влез в отбора на шампиона“. С поканата към двамата концесионерът на ски зоната „Юлен“ продължава практиката да привлича известни имена от световните ски за откриването на сезона.

Сезонните карти са на промоционални цени

До 1 декември продължава продажбата на сезонни и целогодишни карти за ски зона Банско на промоционални цени. Картата за възрастни струва 870 евро, а тази за ученици от 12 до 18,99 години и студенти – 820 евро. Цената за деца от 7 до 11,99 години е 460 евро, а за деца до 6,99 години и пенсионери над 75 години – 55 евро. Цените включват ДДС и са валидни за сезон 2026/2027.

Източници: bnrnews.bg, banskoski.com, teamgb.com