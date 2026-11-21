Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси централната част на Перу, съобщи Перуанският геофизичен институт. Трусът е регистриран на 20 ноември в 19:09:19 ч. местно време, а епицентърът е бил на 30 километра северозападно от град Хунин.

Земетресението е станало на дълбочина 129 километра и е достигнало интензитет V степен в района на Хунин по модифицираната скала на Меркали. Дълбокият трус е усетен и в Лима, както и в други части на страната.

Националният институт за гражданска защита на Перу съобщи, че към момента няма данни за загинали, пострадали или материални щети. Международните центрове за предупреждение от цунами не са обявили опасност от цунами.

Директорът на Перуанския геофизичен институт Ернандо Тавера определи земетресението като събитие на междинна дълбочина. „Радиусът, в който е усетено разтърсването, е бил доста голям“, каза той.

По думите му по-голямата дълбочина обяснява защо трусът е бил усетен на значително разстояние, но същевременно обикновено води до по-слабо разтърсване на земната повърхност в сравнение с по-плитките земетресения.

Тавера заяви, че вторични трусове са възможни, но заради дълбочината на земетресението вероятно няма да бъдат усещани толкова силно, колкото основният трус.

Първоначалните международни оценки за магнитуда се различаваха, като някои центрове съобщиха стойности 6,8 и 6,9. Перуанският геофизичен институт и Националният институт за гражданска защита посочиха магнитуд 6,7 в своите актуализирани данни.

Перу се намира в Тихоокеанския огнен пръстен - зона с честа сеизмична активност около Тихия океан. Властите продължават оценката на евентуални последици от земетресението.

Източници: apnews.com, efe.com, infobae-infobae-prod.web.arc-cdn.net