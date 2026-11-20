Повече от 630 руски дрона са засечени над Киев между 1 август и 20 октомври, а общото разстояние, изминато от тях в рамките на украинската столица, надхвърля 19 000 километра. Това е почти половината от обиколката на Земята по екватора.

Данните са от анализ на украинското издание „Тексти“, цитиран от The Kyiv Independent. Според изследването броят на дроновете е приблизително два пъти по-голям в сравнение със същия период на предходната година.

„Това увеличение се наблюдава на фона на засилващата се руска кампания за използване на дронове с голям обсег срещу градове дълбоко в тила, докато самата фронтова линия остава до голяма степен статична“, посочват авторите на анализа.

По-дълги маршрути над столицата

Събраната дистанция е повече от четири пъти по-голяма от отчетените 4300 километра през същия период на 2023 г. Увеличила се е и средната дължина на полета на отделните безпилотни апарати над града.

„Средното разстояние, изминато от един дрон над града, е нараснало от 17 километра през 2023 г. до 30,5 километра през тази година“, се посочва в доклада.

Изчисленията са направени чрез възстановяване на траектории по данни от специализирани канали за мониторинг. В анализа са включени само частите от маршрутите, които преминават в границите на Киев. Полетите извън столицата не са прибавени към общото разстояние.

Реактивните „Шахед“ затрудняват отбраната

Според анализа увеличението съвпада с по-честото използване от Русия на дронове с реактивни двигатели. Те развиват по-висока скорост и могат да променят траекторията си, което намалява времето за реакция на украинската противовъздушна отбрана.

„По-бързите и по-трудни за прихващане дронове позволяват на повече такива апарати да преодолеят украинската противовъздушна отбрана и да прелетят над столицата“, се казва в публикацията.

На този фон Украйна ускорява разработването на високоскоростни дронове прехващачи и адаптира системите си за радиоелектронна борба. Целта е те да се използват срещу нарастващия брой руски „Шахед“ с реактивни двигатели.

Източници: news.bg, kyivindependent.com, texty.org.ua