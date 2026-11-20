Руският президент Владимир Путин заяви, че западните страни подкрепят властите в Киев не в интерес на Украйна, а за да постигнат собствени цели. По думите му тези цели включват отслабване и разединяване на участниците в конфликта, както и последващото им подчиняване на чужда воля.

„Всички трябва да разбират и знаят това, включително и тези, които живеят на територията на днешна Украйна“, каза Путин в интервю за сръбския режисьор Емир Кустурица. Според руския президент украинските граждани трябва да осъзнаят мотивите зад външната подкрепа в конфронтацията с Москва.

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Путин свърза позицията си с руската история

Руският държавен глава заяви, че през цялата история на Русия противниците ѝ са се опитвали да я отслабят, като са прилагали принципа „разделяй и владей“.

В изказването си Путин не посочи конкретни държави или отделни решения, които според него доказват тази политика. Той определи подкрепата за Киев като част от по-широк стремеж за отслабване на всички страни, въвлечени в конфликта.

„Всичко, което се случва, и всички, които ги подкрепят, включително в днешните условия на конфронтация с Русия, не го правят в интерес на Украйна, а в свой собствен интерес“, заяви руският президент.

Изказването е част от документален филм

Интервюто с Путин е заснето за документалния филм „Нашето кръщение. Предстоятел“, посветен на 80-годишнината на патриарх Кирил. Разговорът с Кустурица е бил посветен на теми, свързани с Русия, Украйна и ролята на външните сили в настоящата конфронтация.

Изказването на Путин представлява позиция на руския президент. В публикувания материал не са представени отговор на украинските власти или реакция на западни правителства по твърденията му.

Източници: focus-news.net, vedomosti.ru