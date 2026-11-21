157 бойни сблъсъка са регистрирани на фронта в Украйна от началото на 20 ноември до 22:00 часа, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Най-интензивни са били боевете на Покровското направление, където са водени 16 сражения.

По данни от оперативната сводка руските сили са нанесли два ракетни и 53 авиационни удара. Те са използвали 165 управляеми авиобомби и 4582 дрона камикадзе. Населените места и позициите на украинските войски са били обстрелвани 1562 пъти.

Боеве по няколко направления

На Константиновското и Гуляйполското направление са регистрирани по шест атаки. По четири са отчетени на Южнослободското и Лиманското направление, а на Севернослободското са извършени две атаки.

На Славянското направление са водени два боя, а на Ореховското е извършена една атака. В сводката се посочва, че на Купянското, Краматорското, Александровското и Приднепровското направление не са регистрирани настъпателни действия.

„Противникът нанесе два ракетни и 53 авиационни удара, изхвърли 165 управляеми авиобомби, използва 4582 дрона камикадзе и 1562 пъти обстреля населените места и позициите на нашите войски“, се казва в съобщението на украинския Генерален щаб.

Посочените данни обхващат бойната активност до 22:00 часа на 20 ноември. Оперативната обстановка по отделните направления се променя в рамките на денонощието, а окончателната равносметка за действията се представя в следващите сводки на украинското военно командване.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.net, kurs.com.ua