14-годишно момче почина в болницата в Силистра, след като преди четири дни е паднало от електрическа тротинетка на пътя между Дулово и село Черковна. Детето е било без каска и е превозвало друго дете, което е получило по-леки наранявания.

Момчето е било откарано в лечебното заведение с тежка черепно-мозъчна травма. Направена му е спешна операция, а в опита да бъде спасено са участвали и медици от Варна.

„Детето беше в кома. В резултат на счупванията на черепа състоянието беше необратимо“, заяви неврологът Радослав Неделчев от МБАЛ – Силистра.

По думите му липсата на каска вероятно е намалила шансовете на детето. Другият участник в инцидента също е бил без защитна екипировка, но се е разминал с по-леки травми.

Разследват скоростта на тротинетката

Според първоначалните заключения електрическата тротинетка се е движела с близо 100 километра в час. Ивелин Чафаланов от Окръжната прокуратура в Силистра заяви, че децата са загубили управление и са паднали вследствие на високата скорост.

По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Районната прокуратура в Силистра. Предстои да бъдат назначени две експертизи. След изготвянето им материалите по делото ще бъдат изпратени в Окръжната прокуратура.

Призиви за забрана за непълнолетни

Трагедията предизвика призиви в Силистренско за забрана на електрическите тротинетки за непълнолетни. Жители на района настояват за по-строги ограничения заради скоростта, която могат да развиват част от превозните средства, и липсата на опит у децата.

По данни, представени от БНТ, от началото на годината до края на октомври в страната са регистрирани 582 произшествия с електрически тротинетки. При тях са загинали седем души, а ранените са 477. През цялата 2025 година произшествията са били 588, като пострадалите деца са 176.

Източници: bntnews.bg