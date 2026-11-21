Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила три балистични ракети, изстреляни от хусите към столицата Рияд, съобщи ръководената от Саудитска Арабия коалиция. Това е втората атака срещу града за няколко дни.

Предупреждение за въздушна заплаха е издадено в 1:53 часа местно време. Жители на Рияд са чули две експлозии, след което службата за гражданска защита е отменила сигнала с думите: „Опасността е преминала“. Към момента няма съобщения за жертви или щети, свързани с последния ракетен обстрел.

Нова ескалация след удар по финансовия район

Хусите заявиха, че са атакували цели в различни части на Саудитска Арабия, включително Рияд. Твърдението за изстреляните ракети е съобщено от саудитската коалиция, докато независима проверка на бойните твърдения не е представена.

Новият обстрел последва серия от атаки през последните дни. В петък саудитската страна съобщи, че е прехванала пет дрона и три балистични ракети. Две от ракетите са били насочени към района Джазан, в югозападната част на страната. Отломки са паднали в района Аш-Шукайк, като властите са изпратили екипи на място.

Ден по-рано удар на хусите е повредил няколко етажа на кула във финансовия район „Крал Абдула“ в Рияд, както и близки сгради. Саудитската гражданска защита съобщи, че няма ранени. Атаката е засегнала един от най-важните икономически райони на столицата, в който се намират офиси на държавни и финансови структури.

Коалицията обяви ответни операции

На фона на ракетните и дроновите атаки коалицията съобщи за операции срещу обекти на хусите в Йемен. Посочени са складове и способности за прехвърляне и производство на оръжия и балистични ракети в Сана, Саада и Таиз, както и съоръжения в пристанището Ходейда на Червено море.

Асошиейтед прес съобщи, че коалицията представя операциите като действия за предотвратяване на заплахи срещу цивилни в Йемен и Саудитска Арабия. Хусите възобновиха атаките срещу саудитски цели по-рано през 2026 г., с което беше прекъснато продължило четири години затишие в конфликта в Йемен.

Засега няма обявен срок за прекратяване на ответните операции, а саудитските власти не съобщават за промяна в режима на работа на летищата и основната инфраструктура в Рияд след последната атака.

Източници: 939thegame.com, arabnews.pk, apnews.com