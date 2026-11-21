Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е откаран в болница DF Star в столицата Бразилия след силни коремни болки. Той е постъпил с болка и подуване на корема и е оставен под лекарско наблюдение за допълнителни изследвания и диагностично уточняване, съобщи „Агенция Бразилия“.

Кардиологът Бразил Каядо, който наблюдава Болсонаро, е заявил пред журналисти, че изследванията показват почти пълна, но частична непроходимост на тънкото черво, както и сраствания по коремната стена. По думите му лекарите първоначално ще проследят развитието на състоянието и ще преценят дали е необходима операция. „Фолха де Сао Пауло“ цитира Каядо, че решението за по-нататъшното лечение вероятно ще бъде взето в събота.

Според информация, цитирана от CNN, Болсонаро е клинично стабилен, в съзнание и спокоен. На него са дадени обезболяващи, а лекарите са започнали опит за овладяване на състоянието без незабавна инвазивна намеса.

Синът му обвини властите

Синът му Карлос Болсонаро заяви, че здравето на бившия президент се влошава в резултат на задържането, липсата на движение и ограниченията върху контактите му с близки. Той твърди, че баща му е претърпял повече от девет операции след намушкването в корема през 2018 г.

„Целта все още е Жаир Болсонаро да бъде убит. По един или друг начин“, написа Карлос Болсонаро.

Твърдението е на сина му и не е представено като установен факт от медицинските данни. Карлос Болсонаро заяви също, че е единственият син, на когото е разрешено да посещава баща си два пъти седмично, и че е получил одобрение да остане при него в болницата.

Карлос описва състоянието на баща си при пристигането му като „изключително тежко подуване на корема“, но лекарите съобщават, че пациентът е стабилен и ще остане под наблюдение поне през следващите 24 часа.

Болсонаро изтърпява присъда под домашен арест

Жаир Болсонаро, който беше президент на Бразилия от 2019 до 2022 г., изтърпява присъда от 27 години и три месеца за заговор за държавен преврат след загубата на изборите през 2022 г. Първоначално той е бил задържан, а по-късно е получил право да изтърпява наказанието под домашен арест по медицински причини.

Бившият президент има дълга история на здравословни проблеми след намушкването по време на предизборно събитие през 2018 г. Оттогава е претърпял редица медицински процедури, включително операции заради усложнения в коремната област. Към момента не е обявено дали ще се наложи нова операция или кога Болсонаро ще бъде изписан.

Източници: investing.com, agenciabrasil.ebc.com.br, www1.folha.uol.com.br