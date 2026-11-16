ООН започна дебат за „роботите убийци“

В Женева започна конференцията на ООН, на която държавите обсъждат бъдещето на автономните оръжия, познати като „роботи убийци“. Основният въпрос е дали ще бъде даден мандат за официални преговори по правно обвързващ международен документ, който да забранява някои системи и да поставя ограничения върху други. Седмата конференция за преглед на Конвенцията за определени конвенционални оръжия ще продължи до 20 ноември.

Във форума участват над 120 държави. Конференцията ще разгледа заключителния доклад на експертната група за смъртоносните автономни оръжейни системи и трябва да определи следващата посока на работата по темата. ООН посочва, че тези системи могат да идентифицират, избират и поразяват цели без намесата на човек в самото изпълнение на задачата.

Натиск за международен договор

Върховният комисар на ООН за правата на човека Волкер Тюрк призова държавите да приемат задължителни международни правила. „Машина никога не трябва да има властта да решава дали човек ще живее или ще умре“, заяви той чрез службата на ООН за правата на човека. Тюрк настоява за забрана на автономни оръжия, които сами избират хора за мишени, независимо дали това е заложено по проект или се случва на практика.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш и президентът на Международния комитет на Червения кръст Миряна Сполярич също предупредиха, че развитието на оръжейните технологии изпреварва международните ограничения. В съвместно изявление, цитирано от Асошиейтед прес, те посочиха, че светът се приближава до „морална червена линия“, при която машини могат автономно да насочват сила срещу хора. Двете организации не са потвърдили използването на напълно автономни оръжия на бойното поле, но предупредиха, че системите се разработват с бързи темпове.

Разделение между големите държави

Натискът за започване на преговори получи силна подкрепа в Първия комитет на Общото събрание на ООН. На 29 октомври проекторезолюцията за автономните оръжия беше одобрена със 163 гласа „за“, 5 „против“ и 9 въздържали се. Против гласуваха Съединените щати, Русия, Израел, Беларус и Северна Корея, а сред въздържалите се бяха Китай, Иран и Саудитска Арабия.

Вотът в Ню Йорк обаче не заменя решението, което трябва да бъде взето в Женева в рамките на Конвенцията за конвенционалните оръжия. Според „Гардиън“ Съединените щати и Русия се противопоставят на фиксиран график за създаването на правно обвързващ инструмент. Поддръжниците на договора предлагат преговори през 2027 г. в рамките на три сесии с обща продължителност 25 дни.

Какво следва

Правозащитни организации настояват конференцията да приеме едногодишен мандат за преговори по нов протокол към Конвенцията. „Амнести интернешънъл“, „Хюман райтс уоч“ и коалицията „Стоп на роботите убийци“ предупреждават, че без конкретно решение дискусиите могат да продължат, докато технологиите навлизат все по-дълбоко във военната практика.

До края на срещата държавите трябва да решат дали ще преминат от експертни обсъждания към формални преговори. Резултатът ще определи дали през 2027 г. ще започне работа по първия международен договор, посветен специално на автономните оръжия.

Източници: apnews.com, theguardian.com, hrw.org