Съботната спортна програма по телевизията предлага футбол от България и водещите европейски първенства, както и преки предавания от MotoGP, тениса и зимните спортове. Първите по-значими събития започват по обяд, а най-натоварената част от деня е вечерта.

Българският футбол започва с два мача

В 12:15 часа по Диема Спорт е двубоят Черноморец – Рилски спортист от Втора лига. В 14:45 часа по същия канал започва срещата Славия – Арда от efbet Лига.

Дербито на Варна между Спартак и Черно море е насрочено за 17:15 часа, отново по Диема Спорт. Срещата е част от 15-ия кръг на българското първенство.

Футболът в Европа

В 14:00 часа Диема Спорт 3 излъчва Волфсбург – Холщайн Кийл, а половин час по-късно по Нова Спорт започва Милуол – Куинс Парк Рейнджърс. В 15:00 часа по MAX Sport 4 е мачът Алавес – Депортиво Ла Коруня.

От 16:00 часа по MAX Sport 3 е Лацио – Лече, а в 16:30 часа Диема Спорт 3 ще покаже Борусия Мьонхенгладбах – Борусия Дортмунд. В 17:00 часа по Нова Спорт е Тотнъм – Ипсуич, докато по MAX Sport 4 започва Райо Валекано – Валенсия.

Вечерната програма продължава с Парма – Рома от 19:00 часа по MAX Sport 3, Шалке 04 – Щутгарт по Диема Спорт 3 и Каламата – АЕК по Нова Спорт, и двата мача от 19:30 часа. По същото време MAX Sport 4 излъчва Севиля – Бетис.

В 21:45 часа по MAX Sport 3 е Наполи – Торино, а в 22:00 часа по MAX Sport 4 започва Реал Мадрид – Селта. По Нова Спорт от 21:30 часа е Санкт Паули – Бохум, а по Диема Спорт 3 от 21:45 часа – Монако – Оксер.

MotoGP и тенис на живо

Моторният спорт заема важно място в програмата. По MAX Sport 2 в 12:00 часа са втората тренировка и квалификацията за Голямата награда на Португалия, а от 17:00 часа е спринтът в MotoGP. По MAX Sport 1 от 13:00 и 15:30 часа са предвидени преки излъчвания от финалите на ATP в Торино, като вечерната сесия започва в 19:00 часа.

Зимни спортове и други предавания

Eurosport 1 предлага фигурно пързаляне от Гран при във Финландия и конен спорт от Световната лига на шампионите във Верона. По Eurosport 2 са включени голф, ски скокове и допълнителни сесии по фигурно пързаляне.

По Ринг от 20:00 часа са планирани обзори от Шампионската лига, от 21:00 часа – магазинно предаване, а от 22:00 часа – бойни вечери.