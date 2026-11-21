Временна организация на движението на трамваите е въведена в София заради основен ремонт на стрелка на кръстовището на булевардите „Александър Стамболийски“ и „Константин Величков“. Промените са в сила от 08:00 часа на 21 ноември до полунощ на 23 ноември.

„Трамвайни линии №1 и №3 няма да се движат“, съобщиха от Столичната община.

Промени в маршрутите на трамваите

Линия №8 ще се движи от ж.к. „Люлин 5“ до ж.п. гара „Захарна фабрика“. След кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“ мотрисите ще продължават наляво по бул. „Константин Величков“, по ул. „Цар Симеон“ и ул. „Хайдут Сидер“. Маршрутът ще се обслужва двупосочно.

Трамвай №10 ще се движи между ж.к. „Западен парк“ и метростанция „Витоша“. В променения участък линията ще преминава по бул. „Константин Величков“, ул. „Габрово“, ул. „Скопие“, транспортния подлез „Надежда“, булевардите „Княгиня Мария Луиза“ и „Христо Ботев“, както и по ул. „Алабин“.

По подобен обходен маршрут ще се движи и линия №13. Тя ще свързва ж.п. гара „Захарна фабрика“ с метростанция „Витоша“, като ще преминава през бул. „Константин Величков“, ул. „Габрово“, ул. „Скопие“, транспортния подлез „Надежда“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. „Христо Ботев“ и ул. „Алабин“.

Временна автобусна линия №1ТМ

За да се осигури транспорт по засегнатото направление, се разкрива временна автобусна линия №1ТМ между площад „Възраждане“ и ж.к. „Западен парк“. Автобусите ще тръгват от спирка с код 1271 „Площад Възраждане“, ще преминават по бул. „Христо Ботев“ и бул. „Александър Стамболийски“ и ще достигат до спирка с код 0620 „ж.к. Западен парк“. Движението ще бъде двупосочно.

Линията ще спира на съществуващите автобусни спирки в участъка от бул. „Вардар“ до ул. „Западна“, както и на съществуващите трамвайни спирки между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Константин Величков“.

Разкриват се и четири временни спирки: №6609 и №6610 „Бул. Вардар“, както и №6611 и №6612 „Бул. Константин Величков“. Те са разположени по бул. „Александър Стамболийски“ в двете посоки на движение.

Източници: bta.bg