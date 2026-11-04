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Русия удари украинската енергетика с 365 ракети и дрона
  Тема: Украйна

Русия удари украинската енергетика с 365 ракети и дрона

4 Ноември, 2026 08:14 1 521 44

  • русия-
  • украйна-
  • въздушни удари-
  • енергетика-
  • володимир зеленски-
  • дронове-
  • ракети

Москва атакува електроцентрали и подстанции в началото на отоплителния сезон. Киев съобщи за прекъсвания на тока в няколко области

Русия удари украинската енергетика с 365 ракети и дрона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия извърши масирана комбинирана атака срещу Украйна през нощта срещу 3 ноември, като използва 289 ударни дрона, 17 балистични и 59 крилати ракети. Основните цели са били енергийни обекти, електроцентрали и подстанции в няколко области на страната.

„Руснаците смятат, че Америка няма да забележи този техен сигнал. Но този терор трябва да бъде забелязан и спрян“, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той призова съюзниците да помогнат на Украйна да защити въздушното си пространство.

По данни на украинските военновъздушни сили са били неутрализирани 309 въздушни цели. Прехванати са 257 от 289 дрона, 49 от 59 крилати ракети и три балистични ракети. Удари са регистрирани в 23 населени места, а падане на отломки - в още 14 района. Атаката е засегнала Одеска, Черкаска, Житомирска, Виницка, Харковска, Днепропетровска, Черновицка, Черниговска и Ровненска област.

Украинската енергийна компания „Укренерго“ съобщи за прекъсвания на електрозахранването в най-малко пет области. Руското Министерство на отбраната заяви, че са поразени четири електроцентрали и две електрически подстанции. Данните за щетите не са независимо потвърдени.

Атаки в началото на отоплителния сезон

Според Института за изследване на войната ударът е част от руската кампания срещу украинската енергийна инфраструктура през зимата на 2026-2027 г. Институтът оценява, че Москва се стреми да увеличи натиска върху цивилното население и да принуди Киев към отстъпки чрез прекъсвания на тока, отоплението и други основни услуги.

Атаката съвпадна с началото на отоплителния сезон в жилищните сгради, включително в Киев. Украинските власти продължават да въвеждат аварийни и планови прекъсвания на електрозахранването в редица населени места.

Полша съобщи за предотвратена провокация

Полският премиер Доналд Туск заяви, че властите са предотвратили предполагаема провокация край границата с руската Калининградска област. Граничари забелязали хора с фенери в района на Семпопол, след което били мобилизирани полиция, военни, граничари и разузнавателни служби.

Туск предупреди, че напрежението и ескалацията от страна на Русия могат да продължат. Той уточни, че не може да бъде потвърдено със сигурност дали наблюдаваното движение е било опит за провокация, но Полша е засилила охраната по североизточната си граница.

Нов кръг от разговори в Абу Даби

На фона на ударите САЩ, Украйна и Русия се подготвят за тристранни разговори на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че срещите ще бъдат на работно ниво и ще обхванат следвоенните гаранции за сигурност, деескалацията, хуманитарните въпроси и следващите стъпки към мир.

Владимир Зеленски каза, че разговорите между екипите трябва да подготвят бъдеща среща на държавно ниво. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че руската делегация ще бъде оглавена от президентския помощник Владимир Медински.

Отделно от това на 2 ноември е възникнал сблъсък между протестиращи и военнослужещи от Националната гвардия в Петропавловска Боршчаговка край Киев. Националната гвардия потвърди, че обектът е бил използван за временно настаняване на мобилизирани военнослужещи. Четирима военнослужещи са получили медицинска помощ след задържането им за самоволно напускане на военна част.

Източници: news.bg, apnews.com, kyivindependent.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    38 2 Отговор
    Западната пропгандна машина, т.нар. "свободни медии" защо не квичи??

    08:18 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 центавос

    27 2 Отговор
    колко централи има тоз кииф бе,колко ракете ще им трябват на руснаците за да ги сринат,докога ще се лигавят

    Коментиран от #28

    08:18 04.11.2026

  • 4 Уркоалерт

    26 1 Отговор
    Когато дадено събитие се случва всяка сутрин от доста дълго време, това изобщо не новина.

    08:19 04.11.2026

  • 5 Бай той Толстой

    20 1 Отговор
    Събирайте дърва.

    08:21 04.11.2026

  • 6 УжасТ

    31 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Украйна ще се напълни с "къщи за гости" на киевското гестапо .

    Коментиран от #13

    08:22 04.11.2026

  • 7 А защо

    23 1 Отговор
    няма статия за "Къщата на ужасите"?

    Коментиран от #11

    08:22 04.11.2026

  • 8 2 000 ватенки демилитаризирани за 24 ч.

    4 27 Отговор
    За трето поредно денонощие.Това е важното.

    Коментиран от #17

    08:23 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Май, май

    27 3 Отговор
    Zеленият клоун скоро ще ходи на килимчето в Кремъл...

    Коментиран от #22

    08:24 04.11.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "А защо":

    Има, но я пуснаха рано-рано , още преди 6:00❗

    Коментиран от #24

    08:26 04.11.2026

  • 12 точка

    22 1 Отговор
    Русия си прокарва пътят към мира, както Иска западът!!! Нали искат мир чрез Сила.

    Коментиран от #39

    08:27 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 късо име

    16 3 Отговор
    Това е така, защото руснаците нямат ракети, кокоши яйца и краве масло.
    Да не говорим, че западните санкции и операция "вивалди" направо победиха.

    08:29 04.11.2026

  • 15 Дон Корлеоне

    4 10 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    Коментиран от #33

    08:29 04.11.2026

  • 16 Семен Коваленко

    16 3 Отговор
    Вчера с 365 дано днес с 1365...до бяло знаме и капитулация на нацисткия режим в Киев.

    Коментиран от #37

    08:29 04.11.2026

  • 17 Да знаеш

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "2 000 ватенки демилитаризирани за 24 ч.":

    Изпуснал си няколко нули!

    08:29 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Абе

    14 2 Отговор
    това е удара от вчера. Днес масиран руски удар по мащабен от вчерашния с дронове, ракети и тактическата авиация с фугасти бомби УМПК са попиляли почти всички райони на покрайнината. . В 05:45 ч. дрон „Геран“ е поразил с изключителна точност подстанция „Киевская“ (750 kV) – ключов разпределителен възел за централните региони на страната и настана мрак

    08:31 04.11.2026

  • 20 Ами няма си друга работа

    4 3 Отговор
    Икономиката и цъфти и връзва, войниците и възкръсват, корабите и самолетите и са в излишък, на Сочи е вечно лято, езерата се самопочистиха от радиация.

    08:32 04.11.2026

  • 21 Добре

    9 0 Отговор
    са ги загрели !

    08:34 04.11.2026

  • 22 Баш путинец

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Май, май":

    Извинете,
    Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не я спазваме и излагаме тьотя пред чужденците.

    08:34 04.11.2026

  • 23 Факт

    2 7 Отговор
    Пушия приключи , паацул газта , тоже по къси гащи излизам да обменя левчета за евро в бъ нъ бъ

    08:35 04.11.2026

  • 24 Да благодаря

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "🦉🦉🦉🦉":

    намерих статията, прочетох я и разбрах, че това е бил център за временно настаняване на военни и ранени.....а бе нещо, като хуманитарен пункт. Само не става ясно, какво търси там 14 годишно дете, ама и на това ще ми измислят версия.

    08:36 04.11.2026

  • 25 Мишо

    0 7 Отговор
    Киеф имат защита нищо неможе да им направят

    08:36 04.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Антирашист 5022

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "центавос":

    Фашизмът в мацква е световният разрушител ,без оглед на броя жертви !

    Коментиран от #36

    08:40 04.11.2026

  • 29 А50

    0 0 Отговор
    Русия действа със закъснение от 4години. Заради тая мекошавост загинаха много руски войници

    Коментиран от #35

    08:44 04.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Факт

    4 0 Отговор
    Що реве, нали са прихванали всички ракети и дронове

    08:46 04.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Къща за гости в Киев

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дон Корлеоне":

    Чакаме те.

    08:46 04.11.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор
    Снощи към Путин са изстреляни близо 600 украински дрона и 14 ракети фламинго.

    Коментиран от #38

    08:46 04.11.2026

  • 35 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "А50":

    Толкова си могат руските захватчици

    08:47 04.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Антирашист 5023

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Семен Коваленко":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #40

    08:49 04.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "точка":

    Русия я РАЗБОМБВА с натовско оръжие
    Мир чрез сила

    08:50 04.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Госあ

    0 0 Отговор
    Много добре! За сигурността на Русия, а и на самата Украйна, никакво примирие преди пълна денацификация!

    08:53 04.11.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Тръмп го загази с изборите за сенат
    И мизерното гориво на Путин не му помогна.

    08:53 04.11.2026

  • 43 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Не разбра ли че Фламингото няма да го":

    Кой ли РАЗБОМБВА руските рафинерии на 1500 км навътре в Русия.
    Едва ли са украински дронове.
    Фламингото направо ги разбива.

    Коментиран от #44

    08:55 04.11.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ракетите фламинго били по чертежи на Хаймърс.
    Тала се говори във военните среди.

    08:57 04.11.2026

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