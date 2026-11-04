Русия удари украинската енергетика с 365 ракети и дрона

Русия извърши масирана комбинирана атака срещу Украйна през нощта срещу 3 ноември, като използва 289 ударни дрона, 17 балистични и 59 крилати ракети. Основните цели са били енергийни обекти, електроцентрали и подстанции в няколко области на страната.
„Руснаците смятат, че Америка няма да забележи този техен сигнал. Но този терор трябва да бъде забелязан и спрян“, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той призова съюзниците да помогнат на Украйна да защити въздушното си пространство.
По данни на украинските военновъздушни сили са били неутрализирани 309 въздушни цели. Прехванати са 257 от 289 дрона, 49 от 59 крилати ракети и три балистични ракети. Удари са регистрирани в 23 населени места, а падане на отломки - в още 14 района. Атаката е засегнала Одеска, Черкаска, Житомирска, Виницка, Харковска, Днепропетровска, Черновицка, Черниговска и Ровненска област.
Украинската енергийна компания „Укренерго“ съобщи за прекъсвания на електрозахранването в най-малко пет области. Руското Министерство на отбраната заяви, че са поразени четири електроцентрали и две електрически подстанции. Данните за щетите не са независимо потвърдени.
Атаки в началото на отоплителния сезон
Според Института за изследване на войната ударът е част от руската кампания срещу украинската енергийна инфраструктура през зимата на 2026-2027 г. Институтът оценява, че Москва се стреми да увеличи натиска върху цивилното население и да принуди Киев към отстъпки чрез прекъсвания на тока, отоплението и други основни услуги.
Атаката съвпадна с началото на отоплителния сезон в жилищните сгради, включително в Киев. Украинските власти продължават да въвеждат аварийни и планови прекъсвания на електрозахранването в редица населени места.
Полша съобщи за предотвратена провокация
Полският премиер Доналд Туск заяви, че властите са предотвратили предполагаема провокация край границата с руската Калининградска област. Граничари забелязали хора с фенери в района на Семпопол, след което били мобилизирани полиция, военни, граничари и разузнавателни служби.
Туск предупреди, че напрежението и ескалацията от страна на Русия могат да продължат. Той уточни, че не може да бъде потвърдено със сигурност дали наблюдаваното движение е било опит за провокация, но Полша е засилила охраната по североизточната си граница.
Нов кръг от разговори в Абу Даби
На фона на ударите САЩ, Украйна и Русия се подготвят за тристранни разговори на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че срещите ще бъдат на работно ниво и ще обхванат следвоенните гаранции за сигурност, деескалацията, хуманитарните въпроси и следващите стъпки към мир.
Владимир Зеленски каза, че разговорите между екипите трябва да подготвят бъдеща среща на държавно ниво. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че руската делегация ще бъде оглавена от президентския помощник Владимир Медински.
Отделно от това на 2 ноември е възникнал сблъсък между протестиращи и военнослужещи от Националната гвардия в Петропавловска Боршчаговка край Киев. Националната гвардия потвърди, че обектът е бил използван за временно настаняване на мобилизирани военнослужещи. Четирима военнослужещи са получили медицинска помощ след задържането им за самоволно напускане на военна част.
Източници: news.bg, apnews.com, kyivindependent.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо
08:18 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 центавос
Коментиран от #28
08:18 04.11.2026
4 Уркоалерт
08:19 04.11.2026
5 Бай той Толстой
08:21 04.11.2026
6 УжасТ
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Украйна ще се напълни с "къщи за гости" на киевското гестапо .
Коментиран от #13
08:22 04.11.2026
7 А защо
Коментиран от #11
08:22 04.11.2026
8 2 000 ватенки демилитаризирани за 24 ч.
Коментиран от #17
08:23 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Май, май
Коментиран от #22
08:24 04.11.2026
11 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "А защо":Има, но я пуснаха рано-рано , още преди 6:00❗
Коментиран от #24
08:26 04.11.2026
12 точка
Коментиран от #39
08:27 04.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 късо име
Да не говорим, че западните санкции и операция "вивалди" направо победиха.
08:29 04.11.2026
15 Дон Корлеоне
Коментиран от #33
08:29 04.11.2026
16 Семен Коваленко
Коментиран от #37
08:29 04.11.2026
17 Да знаеш
До коментар #8 от "2 000 ватенки демилитаризирани за 24 ч.":Изпуснал си няколко нули!
08:29 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Абе
08:31 04.11.2026
20 Ами няма си друга работа
08:32 04.11.2026
21 Добре
08:34 04.11.2026
22 Баш путинец
До коментар #10 от "Май, май":Извинете,
Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не я спазваме и излагаме тьотя пред чужденците.
08:34 04.11.2026
23 Факт
08:35 04.11.2026
24 Да благодаря
До коментар #11 от "🦉🦉🦉🦉":намерих статията, прочетох я и разбрах, че това е бил център за временно настаняване на военни и ранени.....а бе нещо, като хуманитарен пункт. Само не става ясно, какво търси там 14 годишно дете, ама и на това ще ми измислят версия.
08:36 04.11.2026
25 Мишо
08:36 04.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Антирашист 5022
До коментар #3 от "центавос":Фашизмът в мацква е световният разрушител ,без оглед на броя жертви !
Коментиран от #36
08:40 04.11.2026
29 А50
Коментиран от #35
08:44 04.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Факт
08:46 04.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Къща за гости в Киев
До коментар #15 от "Дон Корлеоне":Чакаме те.
08:46 04.11.2026
34 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #38
08:46 04.11.2026
35 Я пъ тоа
До коментар #29 от "А50":Толкова си могат руските захватчици
08:47 04.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Антирашист 5023
До коментар #16 от "Семен Коваленко":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #40
08:49 04.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Така де
До коментар #12 от "точка":Русия я РАЗБОМБВА с натовско оръжие
Мир чрез сила
08:50 04.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Госあ
08:53 04.11.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
И мизерното гориво на Путин не му помогна.
08:53 04.11.2026
43 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #38 от "Не разбра ли че Фламингото няма да го":Кой ли РАЗБОМБВА руските рафинерии на 1500 км навътре в Русия.
Едва ли са украински дронове.
Фламингото направо ги разбива.
Коментиран от #44
08:55 04.11.2026
44 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #43 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ракетите фламинго били по чертежи на Хаймърс.
Тала се говори във военните среди.
08:57 04.11.2026