Русия удари украинската енергетика с 365 ракети и дрона

Русия извърши масирана комбинирана атака срещу Украйна през нощта срещу 3 ноември, като използва 289 ударни дрона, 17 балистични и 59 крилати ракети. Основните цели са били енергийни обекти, електроцентрали и подстанции в няколко области на страната.

„Руснаците смятат, че Америка няма да забележи този техен сигнал. Но този терор трябва да бъде забелязан и спрян“, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той призова съюзниците да помогнат на Украйна да защити въздушното си пространство.

По данни на украинските военновъздушни сили са били неутрализирани 309 въздушни цели. Прехванати са 257 от 289 дрона, 49 от 59 крилати ракети и три балистични ракети. Удари са регистрирани в 23 населени места, а падане на отломки - в още 14 района. Атаката е засегнала Одеска, Черкаска, Житомирска, Виницка, Харковска, Днепропетровска, Черновицка, Черниговска и Ровненска област.

Украинската енергийна компания „Укренерго“ съобщи за прекъсвания на електрозахранването в най-малко пет области. Руското Министерство на отбраната заяви, че са поразени четири електроцентрали и две електрически подстанции. Данните за щетите не са независимо потвърдени.

Атаки в началото на отоплителния сезон

Според Института за изследване на войната ударът е част от руската кампания срещу украинската енергийна инфраструктура през зимата на 2026-2027 г. Институтът оценява, че Москва се стреми да увеличи натиска върху цивилното население и да принуди Киев към отстъпки чрез прекъсвания на тока, отоплението и други основни услуги.

Атаката съвпадна с началото на отоплителния сезон в жилищните сгради, включително в Киев. Украинските власти продължават да въвеждат аварийни и планови прекъсвания на електрозахранването в редица населени места.

Полша съобщи за предотвратена провокация

Полският премиер Доналд Туск заяви, че властите са предотвратили предполагаема провокация край границата с руската Калининградска област. Граничари забелязали хора с фенери в района на Семпопол, след което били мобилизирани полиция, военни, граничари и разузнавателни служби.

Туск предупреди, че напрежението и ескалацията от страна на Русия могат да продължат. Той уточни, че не може да бъде потвърдено със сигурност дали наблюдаваното движение е било опит за провокация, но Полша е засилила охраната по североизточната си граница.

Нов кръг от разговори в Абу Даби

На фона на ударите САЩ, Украйна и Русия се подготвят за тристранни разговори на 10 и 11 ноември в Абу Даби. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че срещите ще бъдат на работно ниво и ще обхванат следвоенните гаранции за сигурност, деескалацията, хуманитарните въпроси и следващите стъпки към мир.

Владимир Зеленски каза, че разговорите между екипите трябва да подготвят бъдеща среща на държавно ниво. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че руската делегация ще бъде оглавена от президентския помощник Владимир Медински.

Отделно от това на 2 ноември е възникнал сблъсък между протестиращи и военнослужещи от Националната гвардия в Петропавловска Боршчаговка край Киев. Националната гвардия потвърди, че обектът е бил използван за временно настаняване на мобилизирани военнослужещи. Четирима военнослужещи са получили медицинска помощ след задържането им за самоволно напускане на военна част.

Източници: news.bg, apnews.com, kyivindependent.com