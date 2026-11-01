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Британски дрон следи руски военни кораби над Ламанша

Британски дрон следи руски военни кораби над Ламанша

1 Ноември, 2026 05:14 394 1

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Protector RG Mk1 е осигурил над 10 часа наблюдение съвместно с кораби и хеликоптери на Кралските военноморски сили. Лондон увеличава наблюдението заради активността около подводните кабели

Британски дрон следи руски военни кораби над Ламанша - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Британските военновъздушни сили за първи път използваха безпилотния апарат Protector RG Mk1 за наблюдение на руски военен кораб край британските брегове. Дронът е летял над Ламанша през последния месец и е осигурил повече от 10 часа разузнавателно и наблюдателно покритие, докато кораб и хеликоптери на Кралските военноморски сили са следили руския плавателен съд.

Protector е работил съвместно с британските военноморски сили като част от наблюдението на активността около Великобритания. Първият от общо 16 такива дистанционно управляеми апарата пристигна във военновъздушната база Уодингтън през септември.

Наблюдението около британските води се увеличава

Британското Министерство на отбраната съобщи, че активността на Кралските военноморски сили по наблюдение на руски кораби е нараснала с 25% през първите седем месеца на 2026 г. в сравнение със същия период на миналата година.

Руски плавателни съдове са били наблюдавани и при дейности около критичната подводна инфраструктура на Великобритания. В отговор Лондон планира да вложи допълнителни 330 млн. паунда за четири години в наблюдение на морското дъно, морско разузнаване и развитие на противолодъчни способности.

Високопоставен британски военен командир предупреди, че кораб край бреговете на страната може да използва дистанционно управляеми апарати за атака срещу инфраструктурата. Според него подобна заплаха може да бъде реализирана за минути, което прави ранното предупреждение ключово за реакцията на британските сили.

„Имаме нужда от повече самолети във въздуха и кораби в морето. Няма значение колко малки са корабите, те трябва да наблюдават плавателните съдове“, заяви командирът.

Експерт: Необходима е система за ранно предупреждение

Тим Рипли, старши анализатор в Defence Eye, заяви, че британската армия разполага със средства за противодействие на малки дронове, но трябва да получава достатъчно рано информация за възможна атака.

„Това може да стане само с повече въздушни и морски патрули, които да наблюдават корабите край брега, включително плавателни съдове, които могат да изключат автоматичната си система за идентификация, за да избегнат проследяване“, каза Рипли.

По думите му Великобритания се нуждае от план за установяване на подозрителни кораби и бързо насочване на авиационни и наземни средства за противодействие. Сред посочените британски способности са хеликоптери Wildcat с картечници и лазерно насочвани ракети.

Министърът на отбраната Уес Стрийтинг определи първата оперативна мисия на Protector в тази роля като демонстрация на промяната в начина, по който Великобритания наблюдава и възпира заплахи.

„За първи път Protector се присъедини към кораби и хеликоптери на Кралските военноморски сили, които наблюдават активността край нашите брегове. Това показва как постоянно развиваме способностите си за наблюдение и възпиране на заплахи и безотговорни провокации“, заяви Стрийтинг.

Източници: dailymail.com


Великобритания
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