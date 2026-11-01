Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран обяви британските ВМС и ВВС за терористи
  Тема: Иранската криза

Иран обяви британските ВМС и ВВС за терористи

1 Ноември, 2026 09:26 1 177 15

  • иран-
  • великобритания-
  • mi6-
  • кралски военноморски сили-
  • кралски военновъздушни сили

Техеран определи MI6 като „враждебна група“ и посочи действията на Великобритания през последната година като причина за решението

Иран обяви британските ВМС и ВВС за терористи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Иран обяви Кралските военноморски сили и Кралските военновъздушни сили на Великобритания за терористични организации. Британската служба за външно разузнаване MI6 е определена като „враждебна група“, съобщи иранското Министерство на външните работи.

Мерките са в сила от публикуването на съобщението и са приети въз основа на резолюция на Върховния съвет за национална сигурност на Иран. Техеран заяви, че решението е ответна реакция на британски действия срещу Ислямската република.

„Британското правителство ще носи отговорност за последиците от тези мерки“, заяви иранското външно министерство.

Какви са основанията на Техеран

Според иранската страна Великобритания е участвала през последната година в действия, които Техеран определя като враждебни. Сред посочените причини са предоставянето на военни бази, съоръжения и логистична подкрепа за операции срещу Иран, както и британското решение от 13 юли 2026 г. да постави Корпуса на гвардейците на ислямската революция под действието на Закона за държавните заплахи.

MI6 е включена в категорията „враждебна група“ по силата на разпоредба от ирански закон за наказанията при шпионаж и сътрудничество с Израел и враждебни държави срещу националната сигурност и интереси. За британските военноморски и военновъздушни сили Иран посочи отделен закон за ответни мерки, свързан с обявяването на Корпуса на гвардейците за терористична организация от Съединените щати.

Решението идва на фона на ново напрежение

Декларацията последва поредица от взаимни обвинения между Лондон и Техеран. На 27 септември край базата RAF Феърфорд в графство Глостършър бяха задържани хора по подозрения, свързани с подготовка на терористичен акт. Базата е използвана от американски военни самолети за операции срещу Иран.

Британските власти заявиха, че има голяма вероятност иранската държава да е свързана със случая. На 12 октомври Великобритания, Съединените щати и други държави осъдиха предполагаеми ирански действия, включително саботаж, кибератаки и операции чрез посредници. Иран отхвърля обвиненията и представя британските мерки като част от по-широка враждебна политика.

Източници: tasnimnews.ir, infobae.com, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ставка

    23 3 Отговор
    Много ясно.
    Както и хамериканските.
    А ние съюзник с терористи.
    Ха!

    Коментиран от #8

    09:33 01.11.2026

  • 4 Не тр ii g ей

    24 4 Отговор
    България е съюзник с терористи

    09:34 01.11.2026

  • 5 Не тр ii g ей

    19 2 Отговор
    Демокрацията е измама на ноо-тата

    09:34 01.11.2026

  • 6 Хаа

    23 3 Отговор
    Ми че те са си такива и цял свят го знае!

    09:34 01.11.2026

  • 7 Стоянчо Пуканката

    21 2 Отговор
    Много са снизходителни персите, от учтивост явно не са добавили и определението пирати...

    09:38 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ОБЯВИЛИ СА НЕЩО ....

    22 2 Отговор
    ....КОЕТО ВСИЧКИ ГО ЗНАЯТ....!

    09:38 01.11.2026

  • 10 Шопо

    11 1 Отговор
    На тероризма трябва се се отговаря със същото.
    Око за око зъб за зъб

    09:49 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами

    5 1 Отговор
    Иран каза това което други по някаква причина не смеят
    да изрекат на глас или просто се правят на ударени.

    Коментиран от #13

    09:57 01.11.2026

  • 13 Путин мозъка

    1 12 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Децата ни са на запад

    10:01 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Само торпедо е лечението

    2 0 Отговор
    Целият МОглив остров е няколко вековен терорист. Само термоядрено торпедо Посейдон ще излекува света.

    10:25 01.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания