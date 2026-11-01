Иран обяви британските ВМС и ВВС за терористи

Иран обяви Кралските военноморски сили и Кралските военновъздушни сили на Великобритания за терористични организации. Британската служба за външно разузнаване MI6 е определена като „враждебна група“, съобщи иранското Министерство на външните работи.

Мерките са в сила от публикуването на съобщението и са приети въз основа на резолюция на Върховния съвет за национална сигурност на Иран. Техеран заяви, че решението е ответна реакция на британски действия срещу Ислямската република.

Какви са основанията на Техеран

„Британското правителство ще носи отговорност за последиците от тези мерки“, заяви иранското външно министерство.

Според иранската страна Великобритания е участвала през последната година в действия, които Техеран определя като враждебни. Сред посочените причини са предоставянето на военни бази, съоръжения и логистична подкрепа за операции срещу Иран, както и британското решение от 13 юли 2026 г. да постави Корпуса на гвардейците на ислямската революция под действието на Закона за държавните заплахи.

MI6 е включена в категорията „враждебна група“ по силата на разпоредба от ирански закон за наказанията при шпионаж и сътрудничество с Израел и враждебни държави срещу националната сигурност и интереси. За британските военноморски и военновъздушни сили Иран посочи отделен закон за ответни мерки, свързан с обявяването на Корпуса на гвардейците за терористична организация от Съединените щати.

Решението идва на фона на ново напрежение

Декларацията последва поредица от взаимни обвинения между Лондон и Техеран. На 27 септември край базата RAF Феърфорд в графство Глостършър бяха задържани хора по подозрения, свързани с подготовка на терористичен акт. Базата е използвана от американски военни самолети за операции срещу Иран.

Британските власти заявиха, че има голяма вероятност иранската държава да е свързана със случая. На 12 октомври Великобритания, Съединените щати и други държави осъдиха предполагаеми ирански действия, включително саботаж, кибератаки и операции чрез посредници. Иран отхвърля обвиненията и представя британските мерки като част от по-широка враждебна политика.

Източници: tasnimnews.ir, infobae.com, apnews.com