Иран обяви британските ВМС и ВВС за терористи

Иран обяви Кралските военноморски сили и Кралските военновъздушни сили на Великобритания за терористични организации. Британската служба за външно разузнаване MI6 е определена като „враждебна група“, съобщи иранското Министерство на външните работи.
Мерките са в сила от публикуването на съобщението и са приети въз основа на резолюция на Върховния съвет за национална сигурност на Иран. Техеран заяви, че решението е ответна реакция на британски действия срещу Ислямската република.„Британското правителство ще носи отговорност за последиците от тези мерки“, заяви иранското външно министерство.
Какви са основанията на Техеран
Според иранската страна Великобритания е участвала през последната година в действия, които Техеран определя като враждебни. Сред посочените причини са предоставянето на военни бази, съоръжения и логистична подкрепа за операции срещу Иран, както и британското решение от 13 юли 2026 г. да постави Корпуса на гвардейците на ислямската революция под действието на Закона за държавните заплахи.
MI6 е включена в категорията „враждебна група“ по силата на разпоредба от ирански закон за наказанията при шпионаж и сътрудничество с Израел и враждебни държави срещу националната сигурност и интереси. За британските военноморски и военновъздушни сили Иран посочи отделен закон за ответни мерки, свързан с обявяването на Корпуса на гвардейците за терористична организация от Съединените щати.
Решението идва на фона на ново напрежение
Декларацията последва поредица от взаимни обвинения между Лондон и Техеран. На 27 септември край базата RAF Феърфорд в графство Глостършър бяха задържани хора по подозрения, свързани с подготовка на терористичен акт. Базата е използвана от американски военни самолети за операции срещу Иран.
Британските власти заявиха, че има голяма вероятност иранската държава да е свързана със случая. На 12 октомври Великобритания, Съединените щати и други държави осъдиха предполагаеми ирански действия, включително саботаж, кибератаки и операции чрез посредници. Иран отхвърля обвиненията и представя британските мерки като част от по-широка враждебна политика.
Източници: tasnimnews.ir, infobae.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ставка
Както и хамериканските.
А ние съюзник с терористи.
Ха!
Коментиран от #8
09:33 01.11.2026
4 Не тр ii g ей
09:34 01.11.2026
5 Не тр ii g ей
09:34 01.11.2026
6 Хаа
09:34 01.11.2026
7 Стоянчо Пуканката
09:38 01.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ОБЯВИЛИ СА НЕЩО ....
09:38 01.11.2026
10 Шопо
Око за око зъб за зъб
09:49 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ами
да изрекат на глас или просто се правят на ударени.
Коментиран от #13
09:57 01.11.2026
13 Путин мозъка
До коментар #12 от "Ами":Децата ни са на запад
10:01 01.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Само торпедо е лечението
10:25 01.11.2026