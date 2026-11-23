На 23 ноември 2009 г. Сърбия открива военната база „Юг“ на хълма Цепотина край Буяновац. На церемонията присъстват президентът Борис Тадич, министърът на отбраната Драган Шутановац и премиерът Мирко Цветкович.

Комплексът е изграден на около пет километра от Буяновац, в близост до пътя Белград–Ниш–Враня–Буяновац, който води към границата със Северна Македония. Базата заема територия от около 35 хектара и включва 66 обекта, 44 от които са сгради от високото строителство с обща площ около 22 000 квадратни метра.

Съоръжението е проектирано за около 1000 военнослужещи. В него са изградени спортни терени, ресторант с капацитет 2000 места, амбулатория, котелно помещение, бензиностанция и работилница за ремонт на автомобили. Базата разполага и с необходимото оборудване, оръжие, бойни и небойни превозни средства за ежедневната дейност на професионални военни формирования.

Инвестиция от над 1,7 млрд. динара

При откриването Шутановац определя „Юг“ като най-значимия и най-големия инфраструктурен обект, изграден от Министерството на отбраната на Сърбия през последните десетилетия. В строителството са вложени над 1,7 млрд. сръбски динара.

Предвижда се базата да има не само отбранителна, но и тренировъчна функция. Тя трябва да се използва за подготовка на военнослужещи за участие в мироопазващи операции, както и за обучение на представители на чужди армии. Шутановац заявява, че съоръжението може да се превърне в модел за бъдещи военни бази в Сърбия.

Посланието на Белград

Откриването се провежда в чувствителен район на Южна Сърбия, близо до административната линия с Косово. Борис Тадич представя базата като фактор за стабилността в района и заявява, че нейното съществуване е гаранция за мира и сигурността.

„Всички граждани на Сърбия, които искат мир, стабилност и добри международни отношения, трябва да бъдат доволни от откриването на базата“, казва Тадич.

Според президента сръбската армия има роля не само за защитата на суверенитета и териториалната цялост на страната, но и в борбата с организираната престъпност и тероризма. Така базата „Юг“ е представена едновременно като военна инфраструктура и като елемент от политиката на Белград за сигурност и контрол в южната част на страната.

Източници: b92.net, blic.rs