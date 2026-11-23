Доналд Тръмп допуска предоставянето на гаранции за сигурността на Украйна по модела на член 5 от договора за НАТО, но само при одобрение от Конгреса и ако по-широката европейска архитектура за сигурност направи прилагането им изключително малко вероятно. Това заяви специалният представител на американския президент Джаред Къшнър.

В публикация в социалната мрежа Къшнър посочи, че всяка подобна гаранция ще трябва да премине през конституционните процедури в САЩ. „Той би предприел такава стъпка само ако е убеден, че тя ясно отговаря на националния интерес на Америка и че по-широките договорености за сигурност правят изключително малко вероятно гаранцията някога да бъде задействана“, написа Къшнър.

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По думите му готовността на Тръмп да разгледа гаранции, подобни на предвидените в член 5, е „ключово условие за постигането на траен мир“. Къшнър определи и готовността на Русия да обсъжда подобен механизъм като важна стъпка и възможен знак, че Москва се отнася сериозно към преговорите за мир.

Гаранциите са свързани с бъдещата сигурност на Европа

Къшнър подчерта, че гаранциите за Украйна не могат да бъдат договорени отделно от следвоенната архитектура за сигурност в Европа. Той заяви, че през следващите седмици американските представители ще работят с Украйна, европейските партньори и Русия за постигане на общо разбиране по въпроса.

„В рамките на частни разговори и многостранни дискусии възнамеряваме да работим с Украйна, нашите европейски партньори и Русия, за да се опитаме да постигнем общо споразумение за тази архитектура“, заяви Къшнър.

Според него бъдещата рамка трябва да съдържа ясни ангажименти, взаимни отговорности и надеждни механизми за изпълнение. Той посочи още необходимостта от постоянни канали за консултации, кризисна комуникация, военна деескалация и по-голяма прозрачност.

„Нищо не е договорено, докато не бъде официално одобрено“, написа Къшнър, като добави, че готовността за диалог по тези въпроси създава възможност за прекратяване на кръвопролитието.

Икономически план за Украйна

Къшнър заяви, че целта на американската администрация е суверенна, сигурна, просперираща и свободна Украйна, както и по-силна и стабилна Европа. По думите му сигурността трябва да бъде подкрепена от дългосрочен план за икономически просперитет, реформи и по-голяма самостоятелност на украинските институции и икономика.

Той посочи, че стотиците милиарди долари, които в момента се изразходват за войната, могат да бъдат насочени към създаване на работни места, икономически растеж, по-ниски цени на енергията и укрепване на инфраструктурата.

Къшнър допълни, че американските и европейските ангажименти трябва да бъдат съпроводени от действия от страна на Украйна за укрепване на собствените ѝ институции и икономика.

Източници: apnews.com, ukrinform.net, washingtonpost.com