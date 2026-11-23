Пожар е избухнал в района на Новошахтинския завод за нефтопродукти в Ростовска област след атака с безпилотни летателни апарати през нощта на 23 ноември. За взривове, работа на противовъздушната отбрана и силно зарево са съобщили местни жители, цитирани от „Украинская правда“ и канала ASTRA.

По данни на мониторинговите канали атаката е започнала около 1:00 часа. Съобщено е, че в продължение на около три часа в Новошахтинск са се чували множество взривове, а пожарът е бил видим от километри. Отдалечени експлозии са били чути и в Ростов на Дон, както и в района на летище „Платов“.

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Точният обект на поражението не е потвърден официално. В района се намират Новошахтинският завод за нефтопродукти и частната компания „ТАТА-ГАЗ“, която се занимава с търговия, съхранение и логистика на горива. Според публикациите е възможно пожарът да е засегнал един от двата обекта, но няма надеждни данни за размера на щетите.

Завод с капацитет от 7,5 млн. тона годишно

Новошахтинският завод може да преработва до 7,5 милиона тона нефт годишно. Предприятието произвежда дизелово, корабно и печелно гориво, мазут и бензинови фракции.

„Предприятието е един от ключовите доставчици на нефтопродукти в Южна Русия“, посочва Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

По данни на украинския Генерален щаб заводът участва в осигуряването на руската армия, като доставя дизелово гориво и авиационен керосин. Това твърдение не е потвърдено от руските власти.

Поредна атака срещу предприятието

Новошахтинският завод е бил атакуван и преди. Съобщения за удари са публикувани на 22 юни 2022 г., 4 май 2023 г., 13 март, 6 юни и 19 декември 2024 г., 21 август и 25 декември 2025 г., както и на 25 август и 25 септември 2026 г.

Към момента няма официално съобщение от руските регионални власти за броя на засегнатите съоръжения, възможни пострадали или прекъсване на работата на завода.

Източници: pravda.com.ua, korrespondent.net