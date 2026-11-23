Протестиращи от младежкото крило на индийския Национален конгрес нахлуха в офис на Meta в Хайдерабад, Индия. Акцията е част от демонстрации, проведени на 20 ноември пред офиси на компанията в Хайдерабад, Мумбай и Гуруграм, съобщиха Ройтерс и „Ал Джазира“.

Демонстрантите настояват Instagram да възстанови профилите на партийни лидери, които според Конгреса са били ограничени по политически причини. В Хайдерабад протестиращите са влезли в сградата, в която се намират офисите на Meta, и са се сблъскали с полицията и охранители. В Мумбай по стените пред офиса са били изписани лозунги, а в Гуруграм са били издигнати плакати с искане да бъдат възстановени профилите на младежкото крило.

Индийският национален конгрес твърди, че на 19 ноември са били ограничени профилите на президента на младежката организация и на партийния служител, който отговаря за нея. Партията обвинява управляващата Бхаратия джаната парти, че е разпоредила блокирането.

„Ако Meta иска да прави бизнес в Индия, тя трябва да уважава индийската конституция, а не да се подчинява на произволни заповеди на правителството на Бхаратия джаната парти“, заяви младежкото крило на Конгреса.

Ману Джайн, който отговаря за социалните мрежи на младежката организация, заяви пред Ройтерс, че два от засегнатите профили са били възстановени след протестите. По думите му обаче хиляди профили на журналисти, създатели на съдържание и инфлуенсъри, критични към правителството, продължават да бъдат ограничени.

Седемдневен срок за Meta

Младежкото крило на Конгреса е поставило на Meta седемдневен срок да премахне ограниченията срещу опозиционни гласове, журналисти и създатели на съдържание. Организацията поиска и информация колко индийски профили са били блокирани по нареждане на правителството през последните шест месеца.

Партията настоява Meta да обясни и твърденията за автоматично блокиране на публикации, в които се споменават лидерът на Конгреса Рахул Ганди, премиерът Нарендра Моди или управляващата партия.

Meta все още не е публикувала официален коментар за протестите. Говорителят на Бхаратия джаната парти Прадип Бхандари обвини демонстрантите във вандализъм в офиса на компанията в Хайдерабад и ги упрекна, че са показвали действията си в социалните мрежи. Полицията в Мумбай е регистрирала жалба срещу четирима лидери на младежкия Конгрес, а част от протестиращите са били задържани.

Нарастващ спор за онлайн ограниченията

Случаят се развива на фона на затегнатите правила за съдържанието в интернет. През февруари индийското правителство съкрати от 36 на 3 часа срока, в който платформите трябва да премахват незаконно съдържание след получено уведомление.

Между март и юли индийските власти са издали близо 195 000 заповеди за блокиране към Instagram, Facebook и YouTube. По собствени данни Meta е ограничила повече от 5,4 милиона публикации или профили в Индия по силата на местното законодателство през първата половина на 2026 г., спрямо около 70 000 за цялата 2025 г.

Източници: cnn.com, aljazeera.com, theverge.com