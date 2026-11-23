Украинските сили за отбрана са отблъснали руските войски край Устиновка в Купянския район на Харковска област. Това съобщи аналитичният проект DeepState в актуализация на картата на бойните действия.

„Силите за отбрана на Украйна отблъснаха противника край Устиновка“, посочва DeepState. В съобщението не се уточняват броят на участващите военнослужещи, размерът на променената територия или конкретната операция, довела до промяната.

Руско придвижване в Запорожка област

Успоредно с информацията за украинското отблъскване в Харковска област DeepState отчита напредване на руските войски край Горна Терса в Пологовския район на Запорожка област.

Така актуализацията на картата показва различна динамика на два участъка от фронта – отстъпление на руските сили в района на Устиновка и придвижване на руските войски край Горна Терса. В публикуваните данни не се посочва допълнително официално потвърждение от украинското военно командване.

Източници: pravda.com.ua