Иран е изстрелял повече ракети и дронове през последната седмица, отколкото през който и да е период от повече от година, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. По думите му всички атаки са били прехванати и не са причинили щети.

Тръмп направи изявлението в публикация в социалната си мрежа, като свърза засилването на нападенията с периода след междинните избори в САЩ на 3 ноември. Публично не бяха посочени конкретен брой изстреляни ракети и дронове или подробности за използваните системи за противовъздушна отбрана.

Атаките в Персийския залив се разшириха

Твърдението на Тръмп идва на фона на поредица от атаки срещу американски обекти и съюзници на Вашингтон в региона. Асошиейтед прес съобщи, че Иран е атакувал американска военновъздушна база в Кувейт и е извършил няколко нападения срещу Бахрейн.

Тези действия последваха американски удар по ракетна площадка на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на остров Кешм в Ормузкия проток. Американски представител определи удара като действие за самоотбрана. Иран заяви, че атаките му са отговор на американски разузнавателни операции с дронове и на удари по ирански комуникационни съоръжения.

Бахрейн съобщи за опити за нападение срещу свои обекти, докато американските сили заявиха, че са прехванали повечето летателни средства. Отделни твърдения за нанесени щети и ефективността на атаките остават различни в зависимост от страната, която ги представя.

Вашингтон и Техеран остават далеч от споразумение

Ескалацията се развива на фона на продължаващата повече от осем месеца война между САЩ и Иран. Конфликтът започна с американски и израелски удари по ирански цели, а Техеран отговори с атаки срещу американски бази, съюзнически обекти и корабоплаването в района.

Тръмп заяви, че Иран иска споразумение за прекратяване на бойните действия, но не и сделка, която би била приемлива за Вашингтон. В същото време американският президент не изключи възможността за нови военни действия, ако дипломатическите усилия не доведат до резултат.

Иранските власти не са потвърдили оценката на Тръмп, че през последната седмица са били изстреляни повече ракети и дронове, отколкото през която и да е седмица от последната година. Двете страни продължават да представят различни версии за мащаба на атаките, нанесените щети и причините за новото засилване на напрежението.

Източници: iranintl.com, apnews.com, aljazeera.com