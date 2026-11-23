Най-малко 11 души загинаха при руски удари по украински градове, а десетки са ранени или са получили медицинска помощ. Най-тежки са последиците в Димер, Киевска област, и Славянск в Донецка област. Атаките са причинили разрушения по жилищни сгради, детска градина и транспортна инфраструктура.

В Димер броят на загиналите достигна девет души, след като спасителите извадиха от развалините телата на още трима души. От частично разрушения вход на пететажен жилищен блок е спасена 79-годишна жена, която е хоспитализирана. По-рано от сградата е извадено живо и 7-годишно момче.

Спасителната операция продължава. Ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко заяви: „Зад всяка такава новина стоят човешки живот, семейство и непоносима болка.“ По-рано беше съобщено, че при удара са ранени шестима души, а спасителите са търсили 11 души, сред които две деца.

Удар по детска градина в Харков

В Харков руски дрон „Шахед“ е поразил детска градина в Немишлянския район. Пострадали са четирима души – мъж на 25 години и жени на 66, 86 и 31 години. На първите трима е оказана медицинска помощ, а при 31-годишната жена е установена остра стресова реакция.

Повредени са сградата на детската градина и остъкляването на четири многофамилни жилищни блока. Кметът на Харков Игор Терехов съобщи за попадението, а ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов уточни броя и състоянието на пострадалите.

Разрушения по транспорта и жилищни сгради

В Днипро е атакувано депо за електротранспорт. Повредени са 18 тролейбуса, като един технически тролейбус е изгорял напълно. Ранена е жена, която е преминавала с автомобил покрай мястото на удара. Засегнати са още топлопровод, около десет частни къщи и обекти от енергийната инфраструктура.

Заради аварийно прекъсване на електрозахранването е спряно движението на метрото, докато станциите са оставени отворени като укрития. В града са отчетени и временни прекъсвания на водоснабдяването. Кметът Борис Филатов съобщи, че пожарът е обхванал депото за електротранспорт.

В Славянск руска авиобомба е попаднала в един от входовете на жилищен блок. Според украинската полиция и Донецката областна прокуратура при удара са загинали мъж на 56 години и жена, а трима души са ранени. Повредени са девет многофамилни жилищни сгради. Украинските власти посочват, че атаката е извършена с бомба ФАБ-500, оборудвана с модул УМПК.

Източници: pravda.com.ua