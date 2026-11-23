Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е диагностициран с остра чревна обструкция и остава в интензивното отделение на болницата DF Star в Бразилия. Към последния медицински бюлетин той е клинично стабилен, но лекарите все още не са определили дата за изписването му.

Болсонаро е приет на 20 ноември след болки и подуване на корема. Компютърна томография, направена в деня на постъпването, е показала засягане на тънкото черво, признаци на възпаление и почти пълна обструкция, съобщи CNN Brasil, позовавайки се на медицинския екип.

В медицинския бюлетин се посочва: „В момента пациентът е клинично стабилен, в съзнание, ориентиран и диша спонтанно. Няма прогноза за изписване.“ Болницата е започнала консервативно лечение с хидратация, прекратяване на приема на храна през устата, хранителна подкрепа и поставяне на стомашна сонда.

Операцията все още не е изключена

Кардиологът Бразил Каядо, който следи състоянието на бившия президент, заяви, че лекарите наблюдават развитието на обструкцията и преценяват следващите стъпки. Според информацията на CNN Brasil необходимостта от нова операция не е изключена, ако лечението без хирургична намеса не даде резултат.

Агенция Бразил потвърди, че Болсонаро остава в интензивното отделение без прогноза за изписване. Медицинският екип продължава да следи състоянието му чрез изследвания и наблюдение на реакцията към започнатото лечение.

Настоящият епизод е свързан с дългогодишните чревни усложнения, които Болсонаро разви след нападението с нож по време на президентската си кампания през 2018 г. През април 2025 г. той претърпя операция, продължила около 12 часа, за освобождаване на чревна обструкция.

Източници: cnnbrasil.com.br, agenciabrasil.ebc.com.br, www1.folha.uol.com.br