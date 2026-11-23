Мелания Тръмп е изградила неофициален дипломатически канал между Русия и Украйна, който е довел до връщането на десетки деца при семействата им и до кратко хуманитарно примирие в окупирания град Олешки. В ролята на посредник е действал Марк Бекман – дългогодишен съветник на първата дама, който поддържа пряк контакт с руския пратеник Кирил Дмитриев.

Това разкрива разследване на „Ню Йорк таймс“, според което каналът се е развил извън традиционната американска дипломатическа структура. Бекман е заявил, че разговаря с Дмитриев „понякога по три, четири или пет пъти на ден“. Дмитриев ръководи Руския фонд за преки инвестиции и е сред хората, които участват в контактите на Москва с администрацията на Доналд Тръмп.

От децата до хуманитарното примирие

Първоначално контактите са били насочени към деца, разделени от семействата си заради войната. Според Белия дом 34 деца са били върнати при близките си в рамките на шест отделни случая. Самата Мелания Тръмп заяви през 2025 г., че поддържа открит канал с Владимир Путин по въпроса за украинските деца, намиращи се в Русия.

Следващият по-значим резултат е постигнат в Олешки – град в окупираната част на Херсонска област, където жителите са били изправени пред недостиг на храна и медицинска помощ. Русия и Украйна са договорили шестдневно локално примирие от 27 октомври до 1 ноември 2026 г. Целта е била да се доставят помощи и да се осигури възможност за евакуация на цивилни.

Според Асошиейтед прес по време на примирието представители на двете страни са координирали хуманитарната операция, а Кирил Дмитриев е благодарил на Мелания Тръмп за ролята ѝ. Украинският депутат Давид Арахамия също е признал посредническата ѝ работа. „Когато не можехме да постигнем споразумение с руснаците сами, се обаждахме на Марк“, е казал Арахамия пред „Ню Йорк таймс“.

Срещата в Белия дом

На 5 ноември Мелания Тръмп събра руски и украински представители в Белия дом, за да бъде отбелязан резултатът от примирието. От руска страна участва Дмитриев, а Украйна бе представена от Арахамия и омбудсмана Дмитро Лубинец. Доналд Тръмп разговаря с руския пратеник, но не се срещна с украинските представители.

Американският президент заяви тогава, че се подготвя „голямо споразумение“, което може да обхване не само Украйна, но и цяла Европа. Паралелно с това неговите официални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър водят разговори с Украйна, Русия и европейски представители за гаранции за сигурността на Киев.

Досегашните резултати на неофициалния канал са ограничени до хуманитарни въпроси. Шестдневното примирие в Олешки не прерасна в по-широко прекратяване на бойните действия, а Москва и Киев продължават да имат противоположни позиции по териториите, гаранциите за сигурност и условията за край на войната.

Източници: nytimes.com, apnews.com, thedailybeast.com