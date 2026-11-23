Най-малко 12 души са загинали при руските удари в Киевска област, съобщиха местните власти. Девет от жертвите са в Димер, на около 45 километра северно от Киев, където удар е разрушил част от пететажен жилищен блок.

Спасителите са извадили живо дете изпод развалините, но продължават да претърсват сградата за други хора. По-рано украинската Държавна служба за извънредни ситуации съобщи, че 11 души са били в неизвестност или не са отговаряли на опитите за връзка.

„Спасителите извадиха изпод развалините тялото на още един човек. Броят на загиналите в Димер достигна девет“, написа ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко. Сред жертвите са тийнейджър и жена на около 40 години.

Ударени са и Вишневе и Била Църква

Още двама души са загинали, а осем са били ранени при удар по супермаркет във Вишневе. „Хората просто са отишли до магазина, за да купят хранителни продукти“, каза Ткаченко.

При атака срещу частен дом в Била Църква е загинал един човек, а сградата е била подпалена. Така общият брой на жертвите в Киевска област е достигнал най-малко 12.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец определи нападението като част от руската война срещу Украйна и призова за международна реакция. Разрушенията и броят на жертвите в Димер все още се уточняват, тъй като спасителните работи под развалините продължават.

Източници: theguardian.com, apnews.com, aol.com