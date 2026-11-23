Бившата прессекретарка на украинския президент Володимир Зеленски Юлия Мендел заяви, че той отхвърля реалистичните възможности за мир и така води Украйна към капитулация.

„Зеленски отхвърля всяко реалистично мирно споразумение и, за съжаление, води Украйна към капитулация“, написа Мендел в социалната мрежа X. Изявлението беше разпространено от „Аргументы и факты“ и РИАМО.

Мендел обвърза оценката си с отказа на Киев да приеме компромисни решения за прекратяване на войната. Тя посочи като пример споразумението, сложило край на съветско-финландската война през 1944 г., и заяви, че договореностите са позволили на Финландия да запази държавността, народа и перспективите си за развитие.

Преговорите не доведоха до пробив

Коментарът ѝ идва на фона на подновените дипломатически усилия за прекратяване на войната. Подкрепяните от САЩ разговори между Русия и Украйна в Абу Даби доведоха до договореност за мащабен обмен на военнопленници, но не и до решение по основния териториален спор.

Според „Гардиън“ руската страна настоява за контрол над целия Донбас, включително райони, които не са под неин контрол, както и над части от южни украински области. Представители на Москва заявиха, че мирът трябва да бъде постигнат при руски условия.

Зеленски от своя страна заяви, че Украйна не е готова да отстъпва територии. Той допусна въпросът да бъде подложен на национален референдум само при наличие на цялостен пакет от гаранции за сигурност, добре финансирана украинска армия и средства за възстановяване.

Украинският президент също предупреди, че обсъждането на нова европейска система за сигурност преди прекратяването на войната може да позволи на Русия да отслаби НАТО и да промени границите на континента.

Мендел напусна президентската администрация през 2021 г.

Юлия Мендел беше прессекретарка на Зеленски от юни 2019 до юли 2021 г. След напускането на поста тя остана за кратко като съветник на ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак по комуникациите с чуждестранни медии.

Няма данни изявлението ѝ да представлява официална позиция на украинските власти. То е лична политическа оценка на бивша служителка от президентската администрация, отправена в момент, когато Киев, Москва, Вашингтон и европейските държави обсъждат възможни рамки за прекратяване на войната.

Източници: aif.ru, riamo.ru, theguardian.com